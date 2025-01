Un debutto straordinario per la Xiaomi SU7

Nel 2024, Xiaomi ha lanciato la sua prima berlina elettrica, la SU7, con obiettivi ambiziosi di vendita. La Casa cinese si era prefissata di vendere almeno 100.000 esemplari nel primo anno, ma i risultati hanno superato ogni aspettativa. Secondo i dati riportati da Carnewschina, sono state vendute ben 130.000 unità in tutta la Cina, un traguardo raggiunto in soli nove mesi. Questo successo ha sorpreso non solo gli analisti, ma anche gli stessi dirigenti di Xiaomi, che hanno dovuto rivedere i loro piani di produzione per soddisfare la crescente domanda.

Un lancio che ha catturato l’attenzione

La Xiaomi SU7 è stata lanciata sul mercato il 28 marzo a un prezzo base di circa 27.000 euro. Già nei primi 27 minuti dal lancio, il brand ha ricevuto 50.000 ordini, un segnale chiaro dell’interesse del pubblico. La risposta positiva ha portato Xiaomi ad aumentare la produzione a 20.000 unità mensili già a partire da giugno. Questo trend di crescita non sembra destinato a fermarsi, poiché nel 2025 sono previsti ulteriori incrementi produttivi per mantenere il passo con la domanda.

Progetti futuri e nuove varianti

Il futuro di Xiaomi nel settore automobilistico appare luminoso. Nel 2025, il brand introdurrà due nuovi modelli: la SU7 Ultra, una versione potenziata della SU7, e il crossover YU7, disponibile sia in versione elettrica che ibrida. La SU7 Ultra, dotata di tre motori elettrici e una potenza complessiva di 1.548 CV, rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e la competitività nel mercato delle auto elettriche. La variante YU7, invece, potrebbe rivelarsi cruciale per l’espansione di Xiaomi in Europa, consentendo al brand di aggirare i dazi sulle vetture cinesi completamente elettriche.

Possibili piani di espansione in Europa

Sebbene Xiaomi non abbia ancora ufficializzato i suoi piani per il mercato europeo, il successo ottenuto in Cina suggerisce che un’espansione nel Vecchio Continente sia altamente probabile. La crescente domanda di veicoli elettrici in Europa, unita alla reputazione di Xiaomi nel settore tecnologico, potrebbe facilitare l’ingresso del brand in nuovi mercati. Con l’arrivo della SU7 Ultra e del crossover YU7, Xiaomi potrebbe posizionarsi come un attore rilevante nel panorama automobilistico europeo, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione.