Xiaomi SU7: prezzo, interni, scheda tecnica

Xiaomi azienda famosa per prodotti tecnologici si è buttata nella produzione di veicoli e sta per arrivare sul mercato con la SU7 di cui vediamo il prezzo, gli interni e la scheda tecnica.

Xiaomi SU7: interni, scheda tecnica

Dal punto di vista degli interni la Xiaomi SU7 si dimostra molto valida con sedili sportivi in pelle Nappa, disponibili in 3 colorazioni (nera, rossa o bianca) e sedili in memory foam con la possibilità di avere il riscaldamento che è di tipo dinamico in base alle curve che la macchina compie su strada.

Le luci interne sono dinamiche e l’impianto audio è di tipo Dolby Atmos con 25 altoparlanti.

A livello tecnico la SU7 è disponibile in due versioni, la base dotata di due motori e della trazione integrale con una potenza di 299 cavalli ed una velocità massima di 210 km/h. Quella Max ha 673 cavalli e 830 Nm per uno scatto da 0 a 100 in soli 2,78 secondi ed una velocità massima di 265 km/h.

L’autonomia dichiarata è di 800 km con una capacità di ricarica della batteria da 390 km in soli 10 minuti. Davvero cifre valide che bisogna vedere se avranno il medesimo riscontro nell’utilizzo reale.

Il prezzo

Il prezzo non è stato confermato ma almeno sarà più basso di Taycan Turbo che ha un prezzo di listino di circa 170.000 euro. La versione a motore singolo avrà un prezzo di listino al di sotto dei 100.000 euro.

Cifre alte per entrambi i modelli ma che testimoniano i progressi fatti dalle berline a zero emissioni del segmento Premium dove Xiaomi punterà ad avere molta voce in capitolo anche nel prossimo futuro con altre auto che molto probabilmente debutteranno.