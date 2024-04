Kia K4 2024: prezzo e scheda tecnica

Kia ha abituato nel corso della propria storia a realizzare berline che hanno catturato l’interesse della clientela perché rappresentano il perfetto mix tra comfort e prestazioni. L’ultima arrivata per il mercato americano è la nuova K4 che uscirà nel corso di quest’anno. In questo articolo ne vediamo il prezzo e la scheda tecnica.

Kia K4 2024: la scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico la scelta di Kia per la K4 sembra davvero sensata e proporzionata al tipo di veicolo. I motori disponibili infatti sono solo due.

La scelta si apre con un 2.0 aspirato da 147 cavalli in abbinamento alla Intelligently Variable Transmission ovvero un cambio a variazione continua. In questo modo non ci si deve preoccupare per il cambio delle marce e la cavalleria disponibile è perfetta per il tipo di auto.

Secondo noi sarebbe servito qualche cavallo in più perché vedere un 2.0 che eroga nemmeno 150 cavalli su una berlina nel 2024 non è ammissibile, anche se in ottica di consumi un motore meno potente ha il vantaggio di far fare più km perché meno assetato.

Per chi volesse avere un po’di brio in più è disponibile una versione turbo da 190 cavalli ed il motore scelto è un 1.6. Qui il cambio adottato è un automatico ad 8 rapporti.

Il prezzo

Il prezzo della prossima Kia K4 per il mercato americano dovrebbe essere leggermente superiore ai 21.000 dollari che se convertiti al cambio attuale sono circa 18.000 euro.

Un valore che la rende perfetta per una media famiglia americana che ricerca un’auto confortevole e dotata di prestazioni e tecnologia raffinata. E’ ancora presto per stabilire se sarà la giusta sostituta alla Forte, i dati di vendita lo sanciranno.