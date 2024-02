Il mondo del calcio è spesso legato a quello dei motori dato che i calciatori amano le auto veloci e fiammanti ed avendo l’opportunità economica le comprano per utilizzarle come mezzi per divertirsi. In questo articolo analizziamo il garage di Zambo Anguissa il centrocampista del Napoli allenato da Mazzarri.

Le auto di André Zambo Anguissa

Zambo Anguissa è un calciatore che gioca a centrocampo a volte si sposta anche sulla fascia, si tratta di un giocatore molto potente fisicamente e dotato anche di una discreta velocità che gli permette di sfuggire ai giocatori avversari, creando quindi opportunità pericolose per la propria squadra.

Anche le sue auto adottano queste caratteristiche la prima di cui vale la pena parlare è la Mercedes AMG G 35 la versione sportiva del fuoristrada G Wagon che da diversi decenni è diventato un’icona del marchio.

Si tratta di un’auto dotata di oltre 500 cavalli ed una coppia di 850 Nm. Lo scatto da 0 a 100 lo copre in 5,1 secondi e la velocità è autolimitata a 220 km/h. Un valore relativamente basso in generale ma considerevole per il tipo di veicolo.

L’habitat perfetto è la guida off-road dove grazie alla potenza del motore e a sospensioni tarate appositamente non teme alcun ostacolo.

Adora una Supercar italiana

La seconda macchina del garage di Anguissa è una Lamborghini Aventador. La coupé italiana è dotata di un motore V12 7.5 di cilindrata capace di sfoderare una potenza di 700 cavalli e una coppia massima di 690 Nm.

E’ capace di raggiungere la velocità massima di 350 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 avviene in 2.9 secondi. Valori che l’avvicinano prepotentemente ad una Formula 1.

Il suono del suo motore è inconfondibile infatti la si può riconoscere ancor prima di vederla arrivare perché auto moderne dotate di questa configurazione non ne esistono molte.

Anguissa in definitiva ama la velocità e le auto da lui scelte lo testimoniano.