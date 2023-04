Geely sta preparando il lancio del suo marchio Zeekr in Europa, seguendo le orme di MG, BYD, Nio, Xpeng, ecc. E il nuovo crossover Zeekr X sembra essere particolarmente adatto al nostro mercato. Si tratta infatti di un crossover piuttosto compatto, con una lunghezza di 4,45 metri e una larghezza di 1,84 metri.

Zeekr X: caratteristiche, design, motori, autonomia, dimensioni

Il suo stile esterno dividerà le persone, con le sue linee rette e gli spigoli vivi. Ma si distingue dalla massa e dimostra che i produttori cinesi sanno fare le cose in modo diverso. L’assenza di maniglie delle porte si nota chiaramente. Il principio è simile a quello della Ford Mustang Mach E, con pulsanti di apertura sui montanti B e C, accompagnati da una “espulsione” elettrica delle porte (senza telaio).

Al momento del lancio viene offerta una sola batteria: 66 kWh. Lo Zeekr X è omologato in Cina con un’autonomia di 560 km nella versione a trazione posteriore con 200 kW / 272 CV / 243 Nm. La versione a trazione integrale, che aggiunge un motore anteriore da 115 kW / 200 Nm, ha un’autonomia di 512 km, sempre nel ciclo CLTC. Per il suo arrivo in Europa, possiamo stimare che questo crossover offrirà tra i 400 e i 450 km di autonomia per le sue due versioni.

La potenza di ricarica non è specificata, ma a meno di sorprese, dovrebbe essere in linea con quella della Smart #1. Entrambi condividono la piattaforma SEA2 di Geely e l’intero sistema di propulsione, motori, caricabatterie e batterie. Lo stesso avverrà per la prossima Smart #3. Il portellone si trova nel montante posteriore sinistro.

Interni

Lo Zeekr ha probabilmente pensato anche agli interni come agli esterni. A cominciare dallo schermo da 14,6 pollici, che non è solo centrale ma anche per i passeggeri, dato che scorre su un binario. Il passeggero potrà godere di contenuti multimediali in linea con il 5G, comodamente seduto su un sedile con poggiagambe. Al centro sono installate due prese USB-C, una delle quali in grado di fornire 60W di potenza.

Il piccolo schermo della strumentazione è completato da un head-up display. I comandi visibili sono pochi, a parte gli schermi, ma si notano i comandi a sfioramento sul volante per lo sbrinamento anteriore e posteriore, il blocco, l’apertura del portellone posteriore o l’attivazione delle telecamere a 360°. Il controllo della trasmissione è effettuato sul volante e funge anche da attivazione del cruise control adattivo o della guida semi-autonoma di livello 2. Non c’è un pulsante di avviamento e Zeek non ha un pulsante di accensione. Non c’è un pulsante di avviamento e Zeekr menziona un sistema di riconoscimento facciale.

C’è molto spazio per riporre i bagagli, ad esempio nella console centrale scorrevole o nella parte posteriore, in particolare nella versione a quattro posti, che ha un contenitore al centro e un bracciolo con portabicchieri e due prese USB-C. Nella console centrale è presente anche un vano refrigerato. Vale la pena notare che Zeekr ha adottato il principio del sedile a ribaltamento verticale tipico dei modelli Honda. Il sedile si piega in tre sezioni (40/20/40). Il volume del bagagliaio non è specificato, ma sembra abbastanza generoso.

