La Zeekr 001 stabilisce il record del drift elettrico più veloce

In attesa del suo arrivo, la Zeekr 001 fa notizia: la finta berlina ha appena stabilito due record di drift e slalom.

Abbiamo appena annunciato l’arrivo della Zeekr 009, ma anche la 001 sta facendo parlare di sé. Zeekr è un altro marchio del vasto gruppo Geely, che possiede Volvo, Polestar, Lotus e Lynk&Co. Per il suo primo modello, il produttore ha deciso di lanciare la 001, un crossover dalla presentazione curata.

Tuttavia, non è meno dinamica, come suggeriscono i suoi due recenti record.

Prima di entrare nel vivo della questione, ricordiamo le cifre. La Zeekr 001 è basata sulla piattaforma SEA del gruppo cinese, che le consente di trasportare due motori elettrici per una potenza totale di 544 CV e 700 Nm di coppia. Si tratta di una potenza elevata che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Ma probabilmente ha delle modalità di guida che le permettono di fare cose assurde.

Una derapata a 207 km/h per lo Zeekr 001

Il crossover si è aggiudicato il titolo di auto elettrica più veloce in derapata, con un radar fissato a 207,996 km/h. Questa velocità media è stata mantenuta per tutta la misurazione di 50 metri con un angolo di drift minimo di 30°. Gli appassionati noteranno che si tratta di un risultato ben lontano dal titolo finale vinto da una Nissan GT-R Nismo, che ha raggiunto i 304,96 km/h.

Ma questa è una macchina appositamente preparata per la disciplina, tanto inutile quanto indispensabile. Inoltre, il crossover si aggiudica il record di slalom più veloce per un’auto elettrica con un tempo di 49,05 secondi.

Entrambi i record sono stati stabiliti all’inizio di giugno sulla pista di Jiangsu e con il pilota Zhao Jungfeng al volante. Tuttavia, il marchio, evidentemente non preoccupato dalla concorrenza, ha appena lanciato il comunicato stampa sul web. Da parte sua, Porsche conserva il record di drift più lungo con la Taycan.

Zeekr 009: il minivan elettrico da far invidia alla Rolls-Royce

Per il momento il produttore ha comunicato poche informazioni ufficiali. Tuttavia, il sito web Auto163 indica che il minivan sarà lungo 5,21 metri, largo 2,02 metri e alto 1,86 metri. L’abitacolo potrebbe offrire 6 o 7 posti, in un’atmosfera ben studiata, come suggeriscono i due pannelli di vetro di queste prime immagini.

Lo Zeekr 009 utilizzerà la piattaforma SEA del gruppo e potrebbe offrire fino a 700 km di autonomia, secondo il sempre ottimistico ciclo di omologazione cinese. Troverà posto sul tappeto silenzioso del Motor Show di Chengdu alla fine del mese, dove svelerà tutti i suoi segreti.