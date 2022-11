Non abbiamo ancora visto l'ultimo arrivo di marchi cinesi in Europa. Il prossimo grande arrivo sarà Zeekr!

Dell’arrivo di Zeekr in Europa si era già parlato qualche mese fa. Ora è confermato. Si parla ancora di 2023, anche se in realtà gli ordini dovrebbero aprirsi a fine novembre 2022. Le prime consegne sono previste per la primavera del 2023, ma non si sa ancora in quale o quali Paesi.

Mentre la base geografica rimane poco chiara, l’aspetto del prodotto è confermato. Il crossover Zeekr 001 sarà ovviamente il primo modello ad essere venduto, ma non avremo la grande monovolume 009. Il motivo è che il design è un po’ troppo tipico e il mercato dei grandi monovolume è troppo limitato in Europa. Zeekr preferisce concentrarsi su altre novità.

La 001 adotterà senza dubbio le più recenti batterie CATL per l’Europa, al fine di ottimizzare la sua autonomia fin dal momento del lancio.

Geely aveva parlato di 1.000 km nel ciclo CLTC, che corrispondono a circa 800 km nel WLTP.

Zeekr conferma il suo arrivo in Europa nel 2023

Il marchio ha un programma intenso: due nuovi prodotti all’anno da qui al 2023 e al 2025. L’anno prossimo dovrebbero fare la loro comparsa una berlina di segmento D e un SUV di segmento C. Nel 2024, ci aspettiamo di vedere i SUV nei segmenti D ed E.

Tutti questi modelli saranno basati sulla famiglia di piattaforme SEA di Geely: SEA1 per i modelli più grandi (E), SEA2 per i più compatti (C e D).

L’annuncio, fatto durante il lancio ufficiale della 009 in Cina, arriva in un momento in cui Geely sta valutando una quotazione separata di Zeekr alla borsa di Hong Kong e un’apertura del suo capitale. Il suo scopo è quindi anche quello di convincere gli investitori del potenziale a lungo termine del marchio.