Pick-up elettrici Ford: la nuova sfida del mercato con modelli economici e performanti

Ford sta sviluppando un pick-up elettrico compatto e accessibile, basato sulla nuova piattaforma UEV, per rispondere alle esigenze degli automobilisti e conquistare il mercato

Il mercato dei pick-up elettrici ha visto finora risultati deludenti, ma Ford non si arrende e punta su un nuovo approccio. La casa automobilistica americana sta sviluppando un pick-up elettrico compatto, basato sulla nuova piattaforma UEV (Universal Electric Vehicle)con l’obiettivo di conquistare una fascia di mercato ancora poco esplorata.

Il nuovo modello, che avrà dimensioni medie e un prezzo di circa 30.000 dollari, rappresenta una scommessa importante per Ford, che punta a offrire un veicolo divertente da guidarecon comfort acustico, qualità di guida e dinamica superiori.

La strategia di Ford: dimensioni compatte e prezzo accessibile

Alan Clarke, responsabile dello sviluppo avanzato dei veicoli elettrici di Ford, spiega che il mercato dei grandi pick-up elettrici è più difficile rispetto a quello dei modelli compatti. I pick-up full-size elettrici, infatti, presentano difficoltà nell’off-road e nel traino a causa dell’elevato consumo energetico.

Il nuovo pick-up elettrico di Ford, invece, è pensato per trasportare carichi più leggeri, come moto d’acqua, piccole imbarcazioni o camper compatti, rendendolo più adatto all’uso quotidiano. Inoltre, il prezzo accessibile e la presenza di una base di clienti fedeli ai pick-up termici di Ford rappresentano un vantaggio competitivo rispetto a Tesla e Rivian.

Comfort, tecnologia e sicurezza: le caratteristiche del nuovo pick-up

Il nuovo pick-up elettrico di Ford non punta solo sul prezzo, ma anche su comfort, tecnologia e sicurezza. Il veicolo offrirà un’esperienza digitale avanzata, con aggiornamenti over-the-air e integrazione con applicazioni e servizi connessi fin dal lancio.

Un altro punto forte del modello sarà la presenza di un ampio vano anteriore, il cosiddetto frunkche risolve uno dei problemi più denunciati dai proprietari di pick-up: la mancanza di vani chiusi e sicuri per gli oggetti personali. Il cassone aperto, infatti, non offre protezione, mentre un vano anteriore ampio rappresenta la soluzione ideale.

Ford è convinta che, con un prezzo attorno ai 30.000 dollari, il modello non avrà rivali diretti e che gli automobilisti potranno passare all’elettrico senza cambiare marchio, grazie alla fedeltà dei clienti ai pick-up termici dell’Ovale Blu.