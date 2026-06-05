GP Ungheria al Balaton Park: orari, risultati di FP1 e copertura TV

Il fine settimana del Gran Premio d'Ungheria si apre al Balaton Park con Marc Marquez in testa nelle prime prove, sostituti in pista per piloti infortunati e un palinsesto completo in diretta su Sky Sport e NOW

La MotoGP è sbarcata nuovamente al Balaton Park per il Gran Premio d’Ungheria, con un programma serrato che vede prove, qualifiche, Sprint e le gare delle tre classi distribuite tra sabato e domenica. La copertura televisiva e in streaming è garantita da Sky Sport e NOWmentre le repliche e le opzioni on demand offrono più possibilità agli appassionati di recuperare l’azione.

Alla vigilia delle qualifiche, la prima sessione di libere ha già fornito indicazioni interessanti: Marc Marquez si è imposto con il miglior crono, mentre alcuni piloti chiave stanno rientrando o lasciando spazio a sostituti per motivi di salute. Il weekend promette equilibrio e sorprese, con la classifica piloti che continua a offrire spunti di confronto tra i protagonisti.

Marc Marquez primo in FP1 e gerarchie provvisorie

La sessione inaugurale delle prove libere ha visto Marc Marquez comandare la classifica con un tempo di 1’38″626, confermando la sua familiarità con il tracciato magiaro. Il risultato è arrivato lavorando prevalentemente con mescole usate per simulare il passo gara, un approccio che ha evidenziato anche la consistenza del ritmo sul lungo periodo.

Classifica e distacchi significativi

Dietro a Marquez si sono piazzati Raul Fernandez a +0.169 e Pedro Acosta a +0.298, segno che la lotta per la pole può rimanere aperta fino all’ultimo tentativo. La top five include inoltre Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantoniocon distacchi contenuti che rendono prevedibile una serrata fase di qualifiche. Tra i team, la presenza di nomi come Ducati, Aprilia, KTM e Yamaha sottolinea la varietà tecnica in pista.

Sostituzioni in griglia e piloti out

Per il weekend restano assenti per infortunio Alex Marquez e Johann Zarcorispettivamente rimpiazzati da Iker Lecuona e Cal Crutchlow. Queste sostituzioni influiscono sulle dinamiche di squadra e sulle aspettative di risultato, poiché entrambi i sostituti portano esperienza ma devono adattarsi rapidamente alla moto e al tracciato.

Programma completo del weekend e copertura tv

Il fine settimana è organizzato su due giornate principali: il sabato sarà dedicato alle qualifiche e alla Sprint Racementre la domenica ospiterà le gare di Moto3, Moto2 e la MotoGP nel pomeriggio. La copertura in diretta è garantita su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno, con un commento tecnico affidato a punti di riferimento della cronaca e del paddock.

Orari chiave

Tra gli appuntamenti principali: le qualifiche della MotoGP sono previste sabato mattina alle 10:45, mentre la Sprint Race scatterà nel pomeriggio alle 14:55. Domenica la Moto3 partirà alle 11:00, la Moto2 alle 12:15 e la gara regina della MotoGP alle 14:00. Questi orari rappresentano i momenti clou per chi vuole seguire l’azione in diretta.

Repliche e differite

Per chi non potrà guardare le sessioni live, sono previste differite su emittenti in chiaro con orari stabiliti: la Moto3 in differita alle 13:00, la Moto2 alle 14:15 e la MotoGP alle 16:00. Su Sky Sport MotoGP, infine, sono programmate più repliche della giornata con prime trasmissioni serali e la disponibilità On demand per rivedere le fasi salienti.

Situazione iridata e performance al Mugello

La stagione ha già offerto diversi spunti: il pilota che guida la classifica generale ha raccolto vittorie importanti e un vantaggio che lo pone come contendente principale, mentre altri interpreti continuano a cercare continuità. Il recente Gran Premio al Mugello ha visto conferme per alcuni team e un’ulteriore verifica delle ambizioni di campionato per costruttori e squadre.

In questo contesto, il weekend al Balaton Park diventa cruciale per consolidare posizioni o ribaltare equilibri: le prove libere, le qualifiche e la Sprint forniranno indicazioni utili per la domenica di gara, quando ogni scelta di set-up e strategia potrà fare la differenza in classifica.

Per seguire ogni fase del GP, il collegamento live e gli approfondimenti offerti dal paddock, dai commentatori tecnici e dalle rubriche di pre e post gara saranno gli strumenti privilegiati per restare aggiornati su tempi, incidenti e sviluppi di giornata.