Le 8 migliori applicazioni per smartphone (iOS e Android) per monitorare i prezzi dei carburanti e risparmiare denaro.

Il costo della benzina negli scorsi mesi ha rappresentato un vero e proprio incubo per molti italiani visto il notevole caro del prezzo alla pompa, arrivato anche a superare i 2 euro. Per fortuna la situazione sembra essersi placata è comunque utile poter fare affidamento sulla tecnologia per risparmiare qualche centesimo, ecco quindi le 8 migliori app per confrontare i prezzi tra i vari distributori.

LEGGI ANCHE: Valvola termostatica, cos’è e come funziona

Le 8 migliori app per confrontare i prezzi e risparmiare sulla benzina

Iniziamo questa classifica con Prezzibenzina disponibile sia per Android che per iOS individua i distributori con i prezzi più bassi della zona, viene aggiornata costantemente dagli utenti e basa il prezzo anche confrontandosi con Osservaprezzi Carburante.

Seguono due applicazioni che in realtà svolgono la funzione principale di navigatori e questi sono i famosissimi Google Maps e Waze che all’interno hanno anche la funzione per trovare i distributori in base al percorso che si sta facendo. Catalogano le varie pompe sulla base del prezzo più basso indicandovi la strada da percorrere per raggiungerli.

Passando alle app dedicate alla benzina, Fuelio si presenta come un ottima scelta, indica la posizione ed il percorso dei vari distributori e permette di inserire la propria auto e di vedere la cronologia dei vari rifornimenti così da tenere d’occhio il proprio consumo.

Gaspal invece è un app semplice e intuitiva che cataloga le pompe sulla mappa in tre colori verde (prezzo basso) giallo (prezzo medio) e rosso (prezzo alto) e indicandovi i relativi percorsi.

Un altra app utile non solo per vedere il prezzo della benzina ma anche un determinato tragitto è ViaMichelin che permette di inserire la propria auto e indica i distributori presenti nel tratto di strada che si sta percorrendo o che si deve percorrere fornendovi il prezzo.

Si passa ad un app esclusiva per iOS ovvero iCarburante che mostra la mappa della zona di riferimento, cliccando su una delle pompe mostra il prezzo e il colore della mappa stessa cambia fornendo immediatamente le indicazioni del benzinaio con il prezzo più basso.

LEGGI ANCHE: Gac Era Concept, tutte le info da sapere sul modello

Automobilisti più attenti e consapevoli

Queste app rendono gli automobilisti più attenti e consapevoli del costo della benzina, avvantaggiandoli in riferimento alla possibilità di risparmiare.

Scoprendole possono anche condividerle con amici che a loro volta risparmieranno facendo il pieno alla loro auto.