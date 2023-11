Valvola termostatica: cos’è e come funziona

Valvola termostatica auto, cosa è e come funziona ed il costo per sostituirla in caso di rottura.

La valvola termostatica è una componente fondamentale degli organi di un motore in quanto è quello strumento che permette al motore di stare nel corretto range di temperatura per poter funzionare e rendere al massimo della efficienza. Vediamo in questo articolo dedicato cos’è e come funziona.

LEGGI ANCHE: Giubbotto catarifrangente, perché è necessario tenerlo in auto?

Valvola termostatica auto: cos’è e come funziona

La valvola termostatica di un’auto come scritto in apertura svolge il compito di regolare la temperatura del motore sia in inverno che in estate anche se è più sollecitata alle alte temperature.

Per vederne il suo funzionamento in tempo reale è sufficiente guardare lo strumento dietro al volante che indica la temperatura del motore, a motore freddo la valvola è chiusa e quando il motore raggiunge la temperatura di esercizio (solitamente 80°c) si apre per far defluire il liquido verso gli radiatore per essere raffreddato.

Una volta che è stato raffreddato continua il proprio ricircolo all’interno del motore stesso andando nello scambiatore e negli altri elementi del motore che necessitano di questo apporto di liquido.

LEGGI ANCHE: Quando è utile la trazione integrale? Vantaggi e svantaggi

Valvola termostatica auto, i problemi più comuni

Uno dei problemi più comuni legati alla valvola termostatica è la sua rottura, che ne implica il malfunzionamento.

Infatti la valvola termostatica può restare bloccata aperta o chiusa, se resta bloccata nella posizione aperta è più difficile da diagnosticare in estate, dato che la temperatura ambientale favorisce il raggiungimento della temperatura ideale.

Di contro se resta chiusa questo difetto è più visibile in inverno in quanto la temperatura motore non sale a testimonianza del continuo circolo del liquido refrigerante tra motore e radiatore.

Il costo di una nuova valvola va dai 10 ai 20 euro ma una volta che si va dal meccanico potrebbero sorgere altri problemi legati all’auto e quindi la spesa è destinata ad aumentare.

Di per sé quindi si tratta di un elemento indispensabile che ha anche un costo contenuto.