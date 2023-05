A quanti km si cambia la frizione? Per alcuni appassionati di motori, il dibattito tra cambio manuale e automatico non è un problema. Preferiscono infatti il cambio manuale, in qualsiasi momento, e non vedono di buon occhio il cambio automatico.

Le auto con cambio manuale sono estremamente divertenti da guidare, perché si crea un’intesa tra il guidatore e l’auto grazie al cambio delle marce. Il cambio diventa un’altra parte del corpo del conducente. Tuttavia, la sostituzione della frizione è necessaria.

A quanti km si cambia la frizione? Tutto ciò che si deve sapere

Generalmente la frizione si cambia ogni 40.000 km o 100.000 km o più, a seconda di vari fattori. La frizione è, senza dubbio, uno dei componenti più impegnativi di un veicolo con cambio manuale. La frizione si innesta e si disinnesta a ogni cambio di marcia, a ogni partenza e a ogni arresto, creando una quantità significativa di attrito e calore.

Con il passare del tempo, l’attrito che si crea nella piastra di pressione, nel disco della frizione e nel volano si ripercuote sui componenti della frizione.

Alcuni comportamenti del guidatore, come premere il pedale della frizione e lasciarlo slittare eccessivamente, accelerano il processo di usura. Ma queste non sono le uniche cause.

L’usura

L’usura accelerata della frizione è dovuta anche all’aumento del carico. Questo include carichi pesanti sul furgone o il traino di un rimorchio pesante. Se il motore è stato modificato per aumentare la potenza, anche la frizione ne risentirà.

In genere, la frizione è in grado di gestire una determinata quantità di forza alla volta. Questo valore dipende da una serie di fattori, come l’uso previsto, il tipo di guida e la potenza del motore. Le frizioni di capacità superiore si trovano nei veicoli più performanti e pesanti per gestire le richieste extra.

In questo caso, lo spingidisco e il disco della frizione avranno un materiale di rivestimento resistente all’attrito e all’usura per ridurre la maggiore richiesta. Inoltre, è probabile che abbiano un diametro maggiore per distribuire il carico su un’area più ampia.

Le altre caratteristiche di una frizione per impieghi gravosi includono molle elicoidali più rigide o molle a diaframma per far fronte alle esigenze più elevate senza slittare.

Sostituzione della frizione nel modo giusto

Qualsiasi segno di surriscaldamento e bruciatura della frizione originale indica che è necessario sostituire la frizione. A volte lo slittamento della frizione può essere dovuto alla contaminazione dell’olio e, in tal caso, non bisogna affrettarsi a sostituire il disco della frizione. Identificare e riparare prima la fonte della perdita d’olio.

La procedura può comprendere la sostituzione della guarnizione dell’albero di ingresso della trasmissione, della guarnizione dell’albero motore principale posteriore o anche del set di guarnizioni del collettore di aspirazione. Se è necessario sostituire il disco della frizione contaminato dall’olio su un veicolo con meno di 40.000 chilometri, è possibile riutilizzare il cuscinetto di rilascio e lo spingidisco originale.

L’avvertenza, tuttavia, è che devono essere in buone condizioni. Se invece il guasto alla frizione ha interessato il cuscinetto di stacco, la piastra di pressione e il disco della frizione di un veicolo ad alte prestazioni, si consiglia di sostituirli tutti e tre contemporaneamente. La sostituzione della frizione richiede molta manodopera e la sostituzione di tutto in un colpo solo risolve il problema una volta per tutte. Non dovrete più lamentarvi dello stesso problema.

Un kit frizione comprende un nuovo disco di pressione, un disco frizione e un cuscinetto di stacco. A volte la scelta del kit frizione è migliore perché tutti i componenti sono della stessa marca. Sono abbinati e si adattano al meglio l’uno all’altro.

LEGGI ANCHE: