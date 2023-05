Quando una frizione si usura, inizia a manifestare sintomi quali rumore, vibrazioni e slittamento. Ecco come escludere eventuali segnali allarmanti.

Come capire se la frizione è buona? Le frizioni funzionano grazie a un rivestimento d’attrito, quindi con il tempo possono usurarsi e iniziare a perdere prestazioni. Quando una frizione si usura, inizia a manifestare sintomi quali rumore, vibrazioni e slittamento. Se non viene mantenuta, la frizione non riuscirà a trasferire la potenza del motore alle ruote e dovrà essere sostituita.

È possibile utilizzare alcuni semplici test per verificare se la frizione funziona correttamente o se deve essere sostituita.

Come capire se la frizione è buona? Provate questo test

Prova della frizione

Prima di verificare se la frizione deve essere sostituita, bisogna controllare che si innesti e si disinnesti correttamente.

Con il veicolo in moto, premere il pedale della frizione e inserire la marcia. Il cambio dovrebbe entrare in funzione senza alcun rumore di stridio o di scoppiettio.

Se la frizione del veicolo è ad azionamento idraulico, verificare che il livello del liquido sia rabboccato e che non vi siano perdite o altri problemi nel sistema.

Se la frizione del veicolo è a cavo, esaminare il gruppo del cavo e assicurarsi che funzioni correttamente.

Prestare attenzione a qualsiasi segno che possa indicare uno slittamento della frizione. Se la frizione sta slittando, potrebbe non innestarsi correttamente e causare scosse, esitazioni o addirittura alti regimi durante la guida.

Guidare e testare il funzionamento della frizione

Inserite la prima marcia e partite da fermi, come di consueto. Quando si rilascia il pedale della frizione per partire, prestare particolare attenzione a qualsiasi comportamento o segnale anomalo che il veicolo può manifestare, come ad esempio rumori di stridio, odore di bruciato o slittamento, che indicano la presenza di un problema.

Se si notano slittamenti, rumori di stridio o di macinazione o qualsiasi tipo di odore di bruciato, la frizione potrebbe essere eccessivamente usurata e potrebbe essere necessario sostituirla.

Testare la frizione cercando di partire dalla terza marcia

Una volta che l’auto è stata testata su strada, portatela in un parcheggio vuoto e partite da fermi con l’auto in terza marcia.

Dovrete rilasciare il pedale molto lentamente e dare un po’ di gas all’auto per evitare che si spenga.

Quando si rilascia il pedale, il veicolo dovrebbe partire, anche se molto lentamente. Se quando si tenta di partire il veicolo inizia a mostrare segni di slittamento, rumori anomali o odore di bruciato, potrebbe essere necessario sostituire la frizione a causa dell’eccessiva usura.

Se necessario, sostituire la frizione

Se viene rilevato un problema, potrebbe essere necessario sostituire la frizione con un ricambio adeguato.

È possibile testare facilmente la frizione durante la guida e verificare se è necessario sostituirla. Tuttavia, se non si è sicuri dell’origine del problema o se si ritiene che la frizione debba essere sostituita, un tecnico professionista dovrebbe essere in grado di aiutarvi.

