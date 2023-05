L’Abarth 500e è stata lanciata con una serie speciale, la Scorpionissima, con una produzione di 1.949 unità. Ora sappiamo come sarà la gamma una volta esaurita questa edizione limitata.

Abarth 500e: caratteristiche, design, interni, motori

Sarà composta da un modello base che si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici. Il logo dello Scorpione è presente sul mozzo delle ruote sotto forma di adesivi sulla carrozzeria, così come il body kit con inserti paraurti bianchi, scritte Abarth in grigio titanio scuro e calotte degli specchietti retrovisori in grigio opaco.

Gli interni scuri sono arricchiti da tocchi di colore sui sedili sportivi con strisce blu in rilievo sul tessuto e cuciture blu e gialle. Per quanto riguarda la tecnologia, il quadro strumenti digitale da 7 pollici e lo schermo di infotainment da 10,25 pollici con presentazione specifica Abarth e servizi Uconnect sono di serie.

Equipaggiamento

L’Abarth 500e Turismo si colloca al vertice della gamma e ricalca a grandi linee l’equipaggiamento della Scorpionissima, a partire dai cerchi in lega da 18 pollici. All’interno, la Turismo è dotata di rivestimenti in Alcantara premium su sedili, volante e cruscotto. I sedili a secchiello con poggiatesta integrati sono caratterizzati da doppie cuciture e da uno stemma dello Scorpione verde acido inciso al laser sull’Alcantara.

L’equipaggiamento comprende sedili riscaldati, caricatore wireless, telecamera posteriore, avviso angolo cieco e sistema audio premium JBL con sette altoparlanti e amplificatore a otto canali da 320 watt. Infine, è disponibile di serie l'”Abarth Sound Generator”, che riproduce il suono dello scarico Record Monza della gamma termica 595/695 e integra il suono di chitarra che l’Abarth 500e emette alle basse velocità.

Colori e specifiche tecniche

La Scorpionissima è disponibile in due soli colori, Verde Acido e Blu Veleno, che saranno mantenuti nella gamma definitiva e integrati da altri tre colori, Bianco Antidoto, Nero Veleno e Rosso Adrenalina.

Le specifiche tecniche rimangono invariate, con un motore elettrico che invia 155 CV e 235 Nm alle ruote anteriori, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Il conducente ha accesso a tre modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. La batteria da 42 kWh ha un’autonomia WLTP di 265 km e può essere caricata a 85 kW in 35 minuti fino all’80%.

