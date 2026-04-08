Alain Prost, il Professore del volante: storia di vittorie e scelte

Breve ritratto di Alain Prost: dal kart al tetto del mondo in Formula 1, la filosofia di guida e le stagioni decisive che hanno definito la sua leggenda

Alain Marie Pascal Prost, nato a Lorette il 24 febbraio 1955, è considerato uno dei protagonisti più determinanti della storia della Formula 1. Con 51 vittorie e quattro titoli mondiali (1985, 1986, 1989 con la McLaren e 1993 con la Williams) ha lasciato un segno indelebile nella disciplina. Il suo soprannome, Le Professeur, sintetizza l’approccio analitico e metodico con cui affrontava ogni weekend di gara: una combinazione di precisione tecnica e gestione strategica delle risorse della monoposto.

La carriera agonistica di Prost in Formula 1 si estende tra il debutto nel 1980 e il ritiro definitivo dopo la stagione 1993; la sua attività ufficiale viene riportata come conclusa il 28 gennaio 2012. Oltre ai numeri di pista — 202 Gran Premi disputati (199 partenze), 106 podi, 33 pole position e 41 giri veloci — la sua figura rimane significativa per il modo in cui interpretava il ruolo di prima guida, privilegiando equilibrio, longevità dei materiali e lettura tattica della gara.

Dalle origini ai primi trionfi

Figlio di André Prost e Marie-Rose Karatchian, Alain iniziò a gareggiare in kart a quattordici anni dopo esperienze in altri sport. Il percorso verso la monoposto fu rapido: campione francese senior di kart nel 1975, approdò alla Formula Renault nel 1976 vincendo il titolo al primo tentativo. La transizione alla Formula 3 nel 1978 lo portò a conquistare i titoli francese ed europeo nel 1979, attirando l’attenzione delle scuderie di vertice. Un test decisivo alla Paul Ricard, nel novembre 1979, spalancò le porte della McLaren che lo fece debuttare in Formula 1 nel 1980.

Ascesa in Formula 1: stile, risultati e numeri

Prost si impose come un pilota capace di sfruttare al meglio la monoposto, traducendo la comprensione tecnica in risultati costanti. Dopo le esperienze iniziali con McLaren e il passaggio alla Renault (1981-1983), arrivarono le stagioni di maggior successo con la McLaren tra il 1984 e il 1989: il francese conquistò i titoli mondiali del 1985, 1986 e 1989 e, nel 1993, aggiunse il quarto all’attivo con la Williams. In totale accumulò 798,5 punti nel mondiale e mantenne un rapporto qualità/quantità di vittorie estremamente elevato.

La filosofia di guida

Il suo soprannome non era casuale: Prost era maestro nel preservare pneumatici e freni nei primi stadi della corsa per attaccare o difendersi nelle fasi decisive. Questa capacità di lettura, unita a una grande competenza sugli assetti, lo rese temuto dagli avversari e apprezzato dalle squadre perché in grado di contribuire concretamente allo sviluppo delle vetture.

Rivalità, scelte di squadra e il dopo carriera

La sua carriera fu segnata da rivalità epocali, in particolare con Ayrton Senna, ma anche con protagonisti come Niki Lauda, Nigel Mansell e Nelson Piquet. Le tensioni in team di vertice, i trasferimenti tra McLaren, Ferrari (1990-1991) e il ritorno alla Williams nel 1993 raccontano di un pilota attento al contesto tecnico e alle condizioni di guida. Dopo il ritiro agonistico si dedicò a ruoli diversi: fondò la sua squadra, la Prost Grand Prix (1997-2001), e più tardi tornò alle competizioni in forma diversa vincendo il Trofeo Andros nel 2007, 2008 e 2012.

Impegno imprenditoriale e istituzionale

La storia dopo la guida comprende ruoli come costruttore, consulente tecnico e collaborazioni con media e costruttori. Dal 2017 al 2026 è stato consulente della squadra Renault/Alpine; inoltre ha ricevuto riconoscimenti ufficiali, tra cui la Legion d’onore e onorificenze estere per i suoi successi sportivi. Fuori dalla pista, ha mantenuto viva la passione per il motorsport attraverso attività di test, consulenze e scritti divulgativi.

La vita personale di Prost comprende matrimoni, figli e radici familiari: nato da André e Marie-Rose, è padre di Nicolas, Sacha e Victoria. Risiede a Nyon dal 2002. Le tappe della sua carriera, i numeri in pista e il modo analitico di interpretare le gare hanno trasformato Alain Prost in un riferimento fondamentale per chi studia la strategia in gara e l’evoluzione tecnica della Formula 1.