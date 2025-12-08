All★Star 2025: Il Grande Evento da Non Perdere per il CIN Cup eSports Series

Preparati per la SIMDRIVERS.EU All★Star, un evento imperdibile di spettacolo e adrenalina nel mondo del simracing italiano. Unisciti a noi per vivere un'esperienza unica, ricca di emozioni e competizione!

Il mondo del simracing italiano si prepara a vivere una serata di grande intensità e spettacolo con la SIMDRIVERS.EU All★Star, in programma per lunedì 8 dicembre. Questo evento rappresenta un momento unico per celebrare non solo il talento dei piloti, ma anche la lunga storia del CIN Cup eSports Series, che dal 2002 ha dato vita a sfide indimenticabili.

La All★Star è un evento speciale, privo di punteggi e classifiche, dove l’unico obiettivo è offrire uno spettacolo avvincente. Questo format permette di riunire piloti di diverse generazioni, dai veterani ai nuovi talenti, tutti pronti a confrontarsi in una competizione che ricorda lo stile NASCAR.

Caratteristiche dell’evento All★Star

Questo formato di gara è studiato per mantenere alta la tensione e premiare le abilità di guida. La serata si svolgerà in diverse fasi, ognuna delle quali è cruciale per determinare chi avrà accesso alla finale.

Fase di pratica

La serata inizierà con una fase di pratica di 30 minuti, fondamentale per consentire ai piloti di adattarsi al tracciato e alla vettura. In questa fase, il setup sarà fixed, garantendo così che ogni pilota abbia le stesse condizioni di partenza e mettendo in risalto le capacità di guida individuali.

Le heat e la Consolation Race

Successivamente, si svolgeranno due heat, ciascuna composta da 30 giri. Qui solo i migliori 10 di ogni heat riusciranno a qualificarsi per la finale. Le heat richiederanno un ritmo incalzante e una gestione attenta delle posizioni, dato che non ci sarà spazio per strategie elaborate. Per coloro che non riescono a qualificarsi, è prevista una Consolation Race di 25 giri, dove i primi 5 avranno una seconda possibilità di entrare nella finale.

La grande finale: un’esperienza unica

La finale rappresenta il culmine della serata, con 25 piloti pronti a dare il massimo. I partecipanti saranno i 10 qualificati dalle heat e i 5 provenienti dalla Consolation Race. Questa gara di 60 giri non assegnerà punti, ma offrirà un titolo simbolico di Campione All★Star. I piloti si sfideranno in un’atmosfera di pura adrenalina, senza pressioni legate alla classifica.

Diretta streaming e commento tecnico

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube a partire dalle 21:20, grazie alla partnership con Simdrivers.eu. Gli spettatori potranno godere di una produzione di alta qualità, con telecamere dinamiche e un commento tecnico esperto che accompagnerà il pubblico attraverso ogni momento saliente della serata.

Un tributo alla storia del CIN

La SIMDRIVERS.EU All★Star non è solamente una competizione, ma un vero e proprio tributo alla storia del CIN. Nel corso degli anni, l’All★Star ha visto confrontarsi campioni leggendari, rientri inattesi e nuove promesse del simracing. Ogni pilota partecipa con l’intento di offrire uno spettacolo memorabile, enfatizzando così lo spirito competitivo che da sempre caratterizza la community.

La serata del 8 dicembre rappresenterà un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati del simracing italiano. Questo evento promette di unire passato e presente in un’esperienza di pura adrenalina e spettacolo.