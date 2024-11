Design e caratteristiche della Alpine A290

La Alpine A290 rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama delle auto sportive elettriche. Con un design ispirato alle auto da rally, la A290 si distingue per i suoi dettagli audaci, come le luci anteriori a forma di X e i passaruota allargati. Questi elementi non solo conferiscono un aspetto aggressivo, ma migliorano anche l’aerodinamica e la stabilità del veicolo. La nuova sportiva è disponibile in due varianti di potenza, 180 e 218 CV, con un motore elettrico che garantisce prestazioni elevate e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.

Prestazioni e tecnologia avanzata

La A290 non è solo un bel vedere; è dotata di tecnologie all’avanguardia che migliorano l’esperienza di guida. Il sistema di torque vectoring permette una gestione ottimale della potenza, garantendo una trazione eccellente anche in curva. Le carreggiate allargate e le ruote più grandi contribuiscono a una maggiore stabilità, mentre l’impianto frenante potenziato assicura una frenata sicura e reattiva. La batteria da 52 kWh offre un’autonomia di 380 km, rendendo la A290 adatta sia per l’uso quotidiano che per le gite nel weekend.

Comfort e abitabilità

All’interno, la Alpine A290 offre un abitacolo curato e confortevole. I materiali di alta qualità e i rivestimenti morbidi creano un ambiente accogliente, mentre i sedili sportivi con fianchetti pronunciati garantiscono un ottimo supporto durante la guida. Sebbene lo spazio posteriore sia limitato, il bagagliaio da 326 litri offre una buona capacità di carico. La dotazione di serie è ricca, con sistemi di assistenza alla guida e comfort moderni, rendendo la A290 una scelta pratica per chi cerca una sportiva elettrica.

Prezzo e concorrenza

La Alpine A290 è già disponibile per l’ordinazione, con un prezzo di partenza di 38.700 euro per la versione da 180 CV. Le varianti più potenti e accessoriate raggiungono prezzi superiori, ma rimangono competitive rispetto a modelli come la Mini Cooper SE. La A290 si posiziona come una delle migliori opzioni nel segmento delle sportive elettriche, combinando prestazioni elevate con un design accattivante e tecnologie innovative.