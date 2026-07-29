Andolfi cambia squadra e vettura per la quinta prova del CIAR 2026

Il mondo del rally italiano è in fermento con le ultime novità che riguardano Fabio Andolfi, il pilota savonese che ha deciso di cambiare squadra e vettura in vista del Rally Regione Piemonte quinta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) 2026.

Dopo aver disputato le prime due tappe del CIAR con la Toyota Yaris Rally2 del team StepFive e aver partecipato al Rally Due Valli e al Rally di Roma Capitale con la Skoda Fabia RS Rally2 di Giak Sportrent, Andolfi ha scelto di affrontare la nuova sfida al volante della Lancia Ypsilon Rally2 del team D-Max Suiss.

La nuova avventura di Andolfi con la Lancia Ypsilon Rally2

Con un sesto posto, due ritiri e un podio come miglior risultato nelle precedenti gare, Andolfi è pronto a cercare il successo nel Rally Regione Piemonte. Il pilota savonese ha espresso grande entusiasmo per questa nuova collaborazione e ha confermato la sua partecipazione alla gara piemontese, smentendo le voci che lo vedevano assente.

“Voglio fugare ogni dubbio e confermare che come l’anno scorso anche quest’anno sarò alla partenza di Alba e del Campionato Italiano sempre affiancato dalla Spotup, da Pirelli, dalla Eurospeed e dal mio navigatore Marco Menchini; e di questo sono molto grato”, ha dichiarato Andolfi.

Il Rally Regione Piemonte: programma e dettagli

Il Rally Regione Piemonte, che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto, è un evento di grande importanza nel panorama rallistico nazionale. La presentazione ufficiale della gara si è tenuta a Torino, al Grattacielo Piemonte, nella “sala trasparenza”, il 29 luglio.

La competizione si articola in undici prove speciali distribuite tra sabato 1 e domenica 2 agosto, per un totale di 143 chilometri cronometrati. Il percorso attraversa le colline delle Langhe, patrimonio mondiale dell’UNESCO, offrendo un mix di sfide tecniche e paesaggi mozzafiato.

Il programma dettagliato

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio sono dedicati alle verifiche sportive e alle ricognizioni ufficiali delle prove speciali. Venerdì 31 luglio, i motori si accendono per lo shakedown, mentre la cerimonia di partenza è prevista a Cherasco, in Via Vittorio Emanuele, a partire dalle 19:30.

Sabato 1 agosto è la giornata più intensa, con sette prove speciali per 88,260 chilometri cronometrati. La giornata si conclude con il rientro al parco chiuso notturno ad Alba alle 20:15. Domenica 2 agosto, la gara si conclude con quattro prove speciali e la Power Stage, dedicata a Gilberto “Gil” Calleri, un tributo al pilota e anima del Rally Regione Piemonte.

L’annullamento del Trentino Rally 2026

Mentre il Rally Regione Piemonte si prepara a catalizzare l’attenzione del motorsport nazionale, un’altra notizia ha scosso il mondo del rally: l’annullamento dell’edizione 2026 del Trentino Rally.

L’Automobile Club Trento e la Scuderia Trentina hanno deciso di annullare la gara a causa dell’aumento dei costi e delle crescenti complessità nella definizione del percorso. “La decisione è stata assunta al termine di un’attenta valutazione dell’attuale contesto organizzativo ed economico”, hanno dichiarato i presidenti Fiorenzo Dalmeri e Giuseppe Ghezzi.

L’obiettivo è riproporre il Trentino Rally nel 2027, mantenendo gli elevati standard organizzativi che hanno sempre contraddistinto la manifestazione. “L’Automobile Club Trento e la Scuderia Trentina confermano fin d’ora l’impegno a lavorare, insieme alle istituzioni, agli sponsor e al territorio, per creare le condizioni che consentano il ritorno del Trentino Rally già dalla prossima stagione”, hanno aggiunto i presidenti.