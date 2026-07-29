Salone Auto Torino 2026: anteprime, test drive e eventi imperdibili

Dal 11 al 13, Torino si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico dedicato all’automobile con la terza edizione del Salone Auto Torino. Questo evento a ingresso libero promette di portare nel cuore del capoluogo piemontese un mix esplosivo di novitàtest driveanteprime ed eventi dedicati sia agli appassionati che agli operatori del settore.

Oltre 40 marchi hanno già confermato la loro presenza, tra cui Alfa RomeoLamborghiniBMWTeslaMercedes-Benz e molte altre case automobilistiche di fama internazionale. Gli organizzatori puntano a replicare il successo delle prime due edizioni, che hanno attirato complessivamente oltre 500.000 visitatori.

Un percorso espositivo immersivo

Il percorso espositivo si snoderà tra piazza Castello i Giardini dei Musei Reali e i Giardini Reali trasformando il centro di Torino in un vero e proprio tempio dell’automobile. Qui saranno allestiti gli spazi dedicati ai vari marchi, le aree per i test drive e numerose altre iniziative collaterali.

Accanto alle case automobilistiche, saranno presenti anche aziende della filieracentri stileuniversitàassociazioni di categoriapartner industrialiForze Armate e Corpi dello Stato oltre a media italiani e internazionali. Tra i partecipanti figurano Allianz DirectASI Automotoclub Storico ItalianoEsercito ItalianoGuardia di FinanzaPolizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Test drive e promozioni esclusive

Una delle novità più attese è l’area dedicata ai test drive dove i visitatori potranno provare gratuitamente su strada le vetture messe a disposizione da marchi come BYDChanganGeelyHondaKIATesla e Zeekr. I percorsi, che partiranno dai Giardini Reali bassi in corso San Maurizio, permetteranno di esplorare le tecnologie, il comfort e le prestazioni dei nuovi modelli.

Tra le iniziative collaterali spicca Promozioni Week by Salone Auto Torino che permetterà ai consumatori di beneficiare di condizioni speciali nei concessionari di marchi come Alfa RomeoBYDCitroënDSFIATHongqiJeepKIALanciaLeapmotorLynk&CoMazdaOmoda&JaecooOpelPeugeotRenault e Suzuki.

Eventi speciali e incontri professionali

Un’altra novità è bTOb un appuntamento dedicato alla filiera automotive in programma giovedì 10 settembre al Teatro Regio. Questo evento riunirà case automobilistiche, aziende della componentistica, fornitori, startup, istituzioni e associazioni di categoria per discutere temi cruciali come la sostenibilità la transizione industriale l’innovazione e l’evoluzione della filiera.

Il Salone prenderà ufficialmente il via venerdì 11 settembre con l’inaugurazione ufficiale e il Press Day. Tra gli eventi più attesi figurano la seconda edizione del Torino Automotive Design Award (TADA) e il Supercar Meeting un appuntamento dedicato a supercar, hypercar, one-off, limited edition, prototipi e auto classiche provenienti da tutta Italia. La giornata inizierà alla Reggia di Venaria per concludersi in piazza Castello.

Torna anche il Pass Convenzioni Salone Auto Torino che consentirà ai visitatori di usufruire di agevolazioni presso musei, hotel, ristoranti, attività commerciali, servizi turistici e trasporti durante l’evento.

“Salone Auto Torino continua a crescere insieme al settore automotive e al territorio che lo ospita. L’edizione 2026 conferma la volontà di offrire un evento capace di parlare a pubblici diversi: agli appassionati, che potranno scoprire le novità delle Case automobilistiche e vivere l’esperienza dei test drive; ai professionisti, grazie al debutto di bTOb Salone Auto Torino; e alla città, attraverso iniziative che coinvolgono il tessuto economico, culturale e turistico. Torino è la città dell’automobile e Salone Auto Torino vuole contribuire a valorizzarne il ruolo, creando occasioni di incontro, dialogo e sviluppo per tutto il sistema automotive”, ha commentato il presidente della manifestazione Andrea Levy.