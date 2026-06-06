Anteprima Porsche Motorsport per giugno: Le Mans, Formula E a Sanya e le grandi gare endurance

Il calendario di giugno per Porsche Motorsport comprende la 24 Ore di Le Mans, l'E-Prix di Sanya, la 6 Ore del Glen dell'IMSA, la 24 Ore di Spa per i team clienti e il round DTM al Lausitzring; equipaggi, risultati recenti e posizioni in campionato sono tutti in primo piano.

Giugno si presenta come un mese cruciale nel palinsesto di Porsche Motorsportcon appuntamenti che spaziano dalle classiche maratone di endurance alle competizioni per monoposto elettriche. Le gare in programma combinano tradizione e strategie moderne: dalla storica 24 Ore di Le Mans agli E-Prix di Formula E, passando per tappe dell’IMSAdell’IGTC e del DTM.

Questo riepilogo riunisce le partecipazioni ufficiali, gli equipaggi annunciati e lo stato di forma delle squadre e dei piloti Porsche, offrendo un quadro chiaro delle ambizioni del marchio durante il mese.

WEC: la 24 Ore di Le Mans e le formazioni Manthey

La 24 Ore di Le Mans resta uno degli eventi motoristici più attesi del calendario: l’edizione di quest’anno è programmata per il 13 e 14 giugnocon prove e qualifiche previste per il 10 e 11 giugno nell’ambito del FIA World Endurance Championship. Porsche sarà al via con due esemplari della Manthey Porsche 911 GT3 Rschierate come numeri 91 e 92.

Composizione degli equipaggi e storia recente

Sulla vettura #91 saranno in equipaggio Timur Boguslavskiy, James Cottingham e il campione DTM Ayhancan Güven. La gemella #92denominata The Bend Manthey, sarà invece guidata da Yasser Shahin, Riccardo Pera e Richard Lietzcon Lietz in cerca della terza vittoria consecutiva nella classe LMGT3. La vettura n. 92 guida anche la classifica del FIA Endurance Trophy per piloti LMGT3, grazie ai risultati a Imola e Spa.

Oltre all’aspetto competitivo, il team Manthey celebra un traguardo importante: il 30° anniversariomentre il reparto corse Porsche segna i 75 anni di storia. Questa doppia ricorrenza aggiunge valore simbolico alla partecipazione alla classica francese.

Formula E a Sanya: Porsche in testa e obiettivi in Cina

L’ABB Formula E fa il suo ritorno a Sanya nella provincia di Hainan per l’E-Prix in calendario il 20 giugnoevento che riutilizza gran parte del layout cittadino adottato nel 2019. Il round asiatico precede il doppio appuntamento di Shanghai e rappresenta il secondo evento stagionale in Cina.

Situazione in campionato e aspettative

Il Porsche Formula E Team arriva in Cina al comando della classifica costruttori: i due piloti titolari, Nico Müller e Pascal Wehrleinsi trovano entrambi tra i primi cinque della classifica piloti, rispettivamente in quinta e quarta posizione dopo un fine settimana difficile a Monaco per Wehrlein. Anche i team clienti, come Andretti e Cupra Kirohanno mostrato competitività con podi recenti e puntano a consolidare il buon momento nella trasferte asiatica.

IMSA, gare clienti e DTM: Glen, Spa e Lausitzring

Nel panorama endurance nordamericano la tappa della 6 Ore del Glen rientra nella Endurance Cup dell’IMSA e si disputa sul classico tracciato di Watkins Glen, un circuito di 3,450 km con 11 curve che promette battaglie serrate. Porsche Penske Motorsport si presenta con fiducia dopo aver vinto le prime due gare stagionali a Daytona e Sebring; la vettura #6 ha poi proseguito la serie di podi a Long Beach.

In classifica piloti dell’IMSA, Laurin Heinrich è secondo dopo cinque gare, seguito a breve distanza da Felipe Nasr e Julien Andlauer. Porsche resta in piena lotta per il titolo costruttori con un gap di 25 punti dalla prima posizione.

24 Ore di Spa e partecipazione dei team clienti

A meno di due settimane dalla 24 Ore di Le Mans si corre la 24 Ore di Spail principale appuntamento GT che dal 1924 anima il circuito di Spa-Francorchamps. Quest’anno sono iscritte 16 Porsche, schierate da formazioni come Dinamic GT, Lionspeed GP e Schumacher CLRT. Tra i piloti figurano nomi ufficiali Porsche del calibro di Matt Campbell, Ayhancan Güven, Laurin Heinrich e Thomas Preining.

Porsche occupa il secondo posto nella classifica costruttori dell’IGTCa soli nove punti da Mercedes-AMG; tra i piloti, Bastian Buus, Laurin Heinrich e Ricardo Feller sono nelle prime posizioni, mentre Kerong Li guida l’Independent Cup.

DTM al Lausitzring: composizioni e rendimento

Il DTM fa tappa al Lausitzring sullo sprint track di EuroSpeedway (3,478 km, 12 curve). Manthey conferma due 911 GT3 R nel line-up, con Thomas Preining e Ayhancan Güven protagonisti nella passata stagione; a loro si affianca Land Motorsport che amplia la flottiglia Porsche con una terza vettura affidata all’ex Porsche Junior Bastian Buus.

Dopo Zandvoort, Preining occupa la quarta posizione in campionato grazie a una serie di risultati utili che includono la vittoria al Red Bull Ring; Manthey è quinta nella classifica a squadre, mentre Porsche figura quarta come costruttore. Land Motorsport ha però affrontato difficoltà in Olanda, con la squalifica di Buus in Gara 1 e un ritiro in Gara 2 dovuto a una foratura.