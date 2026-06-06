Guida completa alla 24 Ore di Le Mans 2026: date, programmi e curiosità

La 24 Ore di Le Mans 2026 è alle porte. Scopri il programma completo, le gare di supporto e i consigli per vivere al meglio l'evento

La 24 Ore di Le Mans è uno degli appuntamenti più attesi del mondo del motorsport. La 94ª edizione si terrà dal 10 al 14 giugno 2026 sul leggendario Circuit de la Sarthee promette di essere un evento indimenticabile per gli appassionati di corse.

Questa edizione vedrà la partecipazione di grandi nomi come ToyotaBMW e Ferraricon quest’ultima che punta a conquistare un poker di vittorie consecutive. Tuttavia, la strada verso il successo non sarà semplice, soprattutto dopo i risultati delusi nelle prime gare del campionato a Imola e Spa-Francorchamps.

Il programma completo della 24 Ore di Le Mans 2026

La 24 Ore di Le Mans non è solo la gara principale, ma un intero weekend di eventi e competizioni. Ecco cosa ti aspetta:

Gare di supporto

Le gare di supporto sono un’ottima occasione per vedere all’opera vetture e piloti di alto livello. Tra queste, spiccano:

Ferrari Challenge Una competizione che vede protagoniste le Ferrari 488 Challenge Evo con una griglia di oltre 70 vetture.

Una competizione che vede protagoniste le con una griglia di oltre 70 vetture. Porsche Carrera Cup Brasil La prima partecipazione della serie brasiliana a Le Mans, con le Porsche 911 GT3 Cup .

La prima partecipazione della serie brasiliana a Le Mans, con le . Mustang Challenge Le Mans Il debutto delle Ford Mustang Dark Horse R a Le Mans.

Il debutto delle a Le Mans. Porsche Sprint ChallengeUna delle gare più attese, con le iconiche Porsche 911.

Road to Le Mans

Giovedì 12 giugno e sabato 14 giugno, gli appassionati potranno assistere alle gare della Michelin Le Mans Cupcon vetture LMP3 e GT3.

Le Porsche-Manthey alla 24 Ore di Le Mans

Il team Manthey schiererà due Porsche 911 GT3 R nella classe LMGT3con una livrea argentata che celebra i 75 anni di Porsche Motorsport. La livrea si ispira alla Porsche 356 SL Coupé del 1951che conquistò la prima vittoria di classe a Le Mans.

Le due vetture, numerate #91 e #92, saranno guidate da piloti di alto livello, tra cui Ayhancan GüvenTimur Boguslavskiy e James Cottingham.

Consigli per il tuo viaggio a Le Mans

Per vivere al meglio l’esperienza della 24 Ore di Le Mans, ecco alcuni consigli utili:

Dove alloggiare

Le opzioni di alloggio sono molteplici, dalla campeggio alle sistemazioni più lussuose come le unità Sapphiredotate di bagno privato e aria condizionata.

Come raggiungere il circuito

Le Mans è facilmente raggiungibile in auto, treno o aereo. La città è collegata tramite strade principali a Calais e molti scelgono di viaggiare con l’Eurotunnel e il traghetto. La stazione ferroviaria Gare du Mans dista solo un’ora da Parigi Montparnasse.

Cosa portare con te

Non dimenticare di richiedere il bollino Crit’Air per il tuo veicolo, obbligatorio per circolare nelle zone a basse emissioni in Francia.

La valuta locale è l’euroe la lingua ufficiale è il francese.

In caso di emergenza, il numero da chiamare è il 112.