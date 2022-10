Dopo il Gumpert Apollo e l’Apollo Intensa Emozione, il produttore tedesco cambia radicalmente con una supercar. A differenza di altri produttori, la sua prossima auto sarà interamente elettrica.

Apollo presenta il suo primo prototipo di supercar elettrica

Il nuovo concept G2J ha solo una trasmissione a emissioni zero e viene mostrato un prototipo di guida.

Quest’ultimo è realizzato in materiali compositi leggeri, in particolare in carbonio. A parte il design piuttosto fluido, non sappiamo nulla di questo veicolo, poiché Apollo non ha comunicato alcun dato. Tuttavia, l’azienda precisa che questo prototipo consente di testare il motore, la connettività e l’intero sistema.

D’altra parte, il design del concept non lascia presagire l’aspetto della versione finale dell’auto. Apollo presenterà il veicolo, a cui sta lavorando da due anni, entro la fine dell’anno.

“La splendida forma di questa vettura di prova è solo un assaggio del futuro design di una serie di auto ad alte prestazioni che porteranno avanti il DNA della hypercar Apollo”, ha dichiarato Eric Ho, presidente di Apollo.

“Questo è solo l’inizio. Siamo entusiasti di tenere informati i fan del marchio durante il programma di test. Servirà come base per le ambizioni di Apollo di diventare il marchio leader mondiale di auto elettriche ad alte prestazioni”.

