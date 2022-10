La nuova Coastrunner EV è un’auto da spiaggia davvero interessante. Lo studio di progettazione Savage Rivale è specializzato soprattutto in ville e yacht di lusso. La loro prima impresa automobilistica è memorabile. Il Savage Rivale Roadyacht GTS mirava a combinare le prestazioni di una supercar con un V8 Chevrolet Corvette, 4 posti per un’avventura in famiglia, 4 porte elitrasportate per un accesso più semplice di un coupé, ma spettacolare, il tutto a cielo aperto, ma con un hardtop retrattile in vetro.

Coastrunner EV, la nuova auto da spiaggia elettrica

Una sorta di concept car rotabile prodotta in appena 5 esemplari, per la quale è prevista la produzione di una versione elettrica in Giappone da parte di GLM. Il team dello studio olandese non rinuncia alle sue ambizioni nel settore automobilistico e ha annunciato il suo nuovo veicolo, di cui è stato appena prodotto il primo prototipo rotabile. Il Coastrunner è un’auto elettrica da spiaggia che non cerca affatto di riproporre l’aspetto retrò spesso associato a questo tipo di veicoli, che non esiste più dai tempi della Mehari, della Mini Moke o della Fiat 500 Jolly.

Si potrebbe facilmente immaginare una berlina piccola ed elegante sulla stessa base.

Questo Coastrunner è conforme alle regole di questo tipo di veicolo: un abitacolo completamente aperto che non teme le intemperie, nessuna porta…

Naturalmente, dimentichiamo le prestazioni da supercar con un motore da 52 kW. Tuttavia, dato che il peso è di soli 800 kg, dovrebbe essere adatto a guidare lungo le strade costiere. L’autostrada non è la sua destinazione, il limite di velocità è di 120 km/h e questo non deve preoccupare nessuno. La batteria da 20 kWh dovrebbe garantire un’autonomia di 180 km. Anche in questo caso, non è molto, ma non è esattamente il tipo di auto destinata ai viaggi a lungo raggio.

L’unico problema è il prezzo… Un’auto da spiaggia non è necessariamente un’auto economica, e le foto ufficiali lo dimostrano. Anche il bar da 60 litri per conservare al fresco le bottiglie di champagne è una buona indicazione. Il prezzo è infatti annunciato a 36.000 euro, optional esclusi… Dovremmo quindi vedere questo Coastrunner più spesso a Saint-Tropez, Monaco, Ibiza o Marbella che a Zandvoort, Cap Blanc-Nez o Pointe Saint-Mathieu…

