Appennino Superbike 2026: Scopri il Calendario e le Novità Imperdibili per i Biker Italiani

Il circuito dell’Appennino Superbike, riconosciuto come uno dei più importanti nel panorama della mountain bike italiana, si prepara a stupire anche nel 2026. Con un format flessibile che permette ai partecipanti di selezionare sette eventi da un totale di tredici prove, questo circuito accoglie ciclisti di ogni livello, rendendolo un luogo ideale per entrare a far parte di una grande comunità di appassionati.
Il calendario dell’Appennino Superbike 2026
La nuova stagione prenderà il via dal sud Italia, precisamente da Sambuca di Sicilia (Agrigento) l’8 marzo, dove si svolgerà la Gran Fondo Valle dei Vini. La settimana successiva, il 15 marzo, i biker si sposteranno a Tavarnelle di Cortona (Arezzo) per la GF Syrah, seguita il 22 marzo dalla Gran Fondo Vie di Francesco a Pieve Santo Stefano, sempre in provincia di Arezzo.
Il programma delle gare primaverili
Dopo un breve intervallo, le competizioni riprenderanno il 31 maggio con la Gran Fondo Monselice in Rosa a Padova. Il 7 giugno si svolgerà la Gran Fondo Terre del Sangiovese a Bertinoro, mentre il 14 giugno avrà luogo il Carpegna mi Basta a Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino. Il 28 giugno, i partecipanti si dirigeranno in Umbria per la 209 Granfondo di Arrone. Infine, il 19 luglio si presenterà una novità: l’Appennino Mtb a Collagna, in provincia di Reggio Emilia.
Tappe estive e autunnali
La stagione estiva proseguirà con la Gran Fondo Marradi Mtb a Marradi. Successivamente, il Rush Finale inizierà il 13 settembre con la Route 50 di Fabriano (Ancona). Gli eventi proseguiranno il 20 settembre con la Rampiconero a Camerano (Ancona) e si concluderanno il 27 settembre con la nuova Bettona Extreme a Bettona (Perugia). L’ultima tappa è fissata per il 4 ottobre con la Casentino Bike di Bibbiena (Arezzo).
Novità nel format delle gare
Quest’anno, il circuito si presenta con una struttura rinnovata, caratterizzata da blocchi di gare ben definiti. Oltre al programma tradizionale, l’organizzatore 360Contest ha introdotto l’Appennino Short, un format con sette eventi su dodici, tutti su percorsi più brevi, di circa 30 chilometri, per coloro che desiderano affrontare sfide meno impegnative.
Costi e iscrizioni
Per partecipare al circuito principale, il costo è di 175 euro per sette gare, con termine per le iscrizioni fissato al 6 marzo. Le società sportive possono beneficiare di un abbonamento gratuito ogni dieci iscrizioni. Per chi opta per l’Appennino Short, il prezzo è di 140 euro per sette eventi, con termine per le iscrizioni al 12 febbraio. Per ulteriori dettagli e iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale di 360Contest all’indirizzo www.360contest.it.
L’Appennino Superbike si conferma un evento di grande richiamo per gli appassionati di mountain bike, offrendo un calendario ricco e variegato, che si adatta alle esigenze di ogni ciclista. Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per vivere un’esperienza unica immersi nella bellezza dei paesaggi italiani.