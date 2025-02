Un nuovo inizio per Aston Martin

La Aston Martin AM25 è stata ufficialmente presentata e rappresenta un passo significativo per il team nel Mondiale di Formula Uno 2025. Con un design rinnovato e ambizioso, la vettura mira a riportare Aston Martin ai vertici della classifica, come già accaduto nel 2023. Questo nuovo modello segna l’inizio di una nuova era sotto la direzione di Adrian Newey, il celebre ingegnere che porterà la sua esperienza e innovazione al team.

Innovazioni tecniche e strategiche

Il team ha investito notevolmente nella AM25, con il proprietario Lawrence Stroll che ha messo in atto una strategia chiara per il futuro. La vettura presenta un telaio derivato dal modello del 2024, ma con un retrotreno sviluppato in collaborazione con Mercedes. Tra le novità più rilevanti, troviamo un sistema di raffreddamento della Power Unit ottimizzato, che migliora l’efficienza delle sidepod e sposta il bilanciamento verso il posteriore, un aspetto cruciale per le prestazioni in pista.

Dettagli aerodinamici e prestazioni

La forma alare dei fianchi della AM25 è stata progettata per ottimizzare i flussi d’aria attorno all’abitacolo, mentre l’ala anteriore presenta dettagli innovativi per aumentare l’effetto out-wash. L’ala posteriore, sostenuta da un supporto mono pilone, è stata concepita per ridurre le deformazioni, un aspetto fondamentale in questo campionato. Inoltre, il fondo della vettura è stato progettato per massimizzare il rendimento nelle curve a bassa velocità, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo durante le gare.

Le aspettative del team

Andy Cowell, il nuovo team principal, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio della stagione. Ha dichiarato che la AM25 rappresenta il culmine di un lavoro intenso e dedicato, sottolineando l’importanza di rendere la vettura più guidabile e confortevole per i piloti, Lance Stroll e Fernando Alonso. Cowell ha anche avvertito che la competizione sarà serrata fin dall’inizio, con obiettivi realistici di miglioramento continuo in vista delle importanti revisioni regolamentari del 2026.