L’Audi A3 40 TFSI e potrebbe essere una novità assai gradita. Nel panorama automobilistico dalla fine degli anni ’90, l’Audi A3 non si distingue più dalla massa come all’epoca, quando ha aperto nuove strade nel segmento delle compatte premium e ha brillato per la sua qualità costruttiva senza precedenti e per la varietà dei suoi motori.

La A3 si trova ora a dover affrontare la forte concorrenza delle affilate BMW Serie 1 e Mercedes Classe A. Ma per farlo può contare su una variante ibrida ricaricabile, chiamata 40 TFSI e, più che rilevante.

Questa ibrida plug-in non è una novità, visto che la prima A3 e-tron è stata lanciata nel 2015, ma l’ultima iterazione è più rilevante che mai. Grazie alla comoda batteria da 13 kWh e alla buona gestione dell’energia, l’auto tedesca può infatti percorrere più di 50 km in città e addirittura 46 km su strada senza avviare il suo 4 cilindri 1.4 turbo.

Per la stragrande maggioranza degli italiani è sufficiente per andare e tornare dall’ufficio e per ricaricare a casa.

Soprattutto perché una volta che la batteria ha raggiunto la soglia minima di carica, o semplicemente è scarica, l’A3 rimane straordinariamente sobria. Abbiamo riscontrato una media di 6,4 l/100 km con, inoltre, un’interessante omogeneità tra la strada e la città, ovvero i viaggi più frequenti. Anche in autostrada, il tedesco non è così avido.

I 204 CV di potenza combinata e l’accelerazione non sono molto impressionanti, con 7,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e appena 5 secondi per passare da 80 a 120 km/h.

La reale autonomia elettrica dell’ibrido plug-in Audi A3 40 TFSI e

Autonomia in città : 52 km

: 52 km Distanza da percorrere su strada : 46 km

: 46 km Autonomia autostradale: 38 km

Consumo effettivo di carburante