Avventurarsi in fuoristrada con una station wagon di lusso potrebbe sembrare un’impresa sciocca, ma l’Audi A4 Allroad del 2023 è stata progettata proprio per questo. Non stiamo parlando di sentieri rocciosi, ma la A4 Allroad è dotata di sospensioni rialzate che le conferiscono una maggiore altezza da terra rispetto alla A4 berlina, il che significa che è equipaggiata per affrontare le occasionali collinette erbose o i sentieri sterrati.

La trazione integrale è di serie, così come il motore turbo a quattro cilindri. Le prestazioni sono vivaci e il comportamento su strada della A4 Allroad è raffinato. Trattandosi di un veicolo a tetto lungo, il vano di carico dietro i sedili posteriori è decisamente più ampio rispetto a quello di una berlina. Tuttavia, rivali come la Subaru Outback e la Volvo V60 Cross Country offrono ancora più spazio. Ma la station wagon junior di Audi rappresenta un’opzione fuori dagli schemi per coloro che altrimenti potrebbero acquistare un SUV che richiede pochi compromessi.

Audi A4 Allroad 2023: novità, caratteristiche, design, motori, prestazioni

Quest’anno Audi ha reso i fari a LED di serie e ha introdotto un nuovo pacchetto Black Optic Plus che comprende cerchi da 18 pollici, finiture esterne nere e verniciatura Manhattan Gray. Il pacchetto Black Optic Plus è disponibile sui modelli Premium Plus e Prestige e presenta anche terminali di scarico neri.

Il modello Premium Plus di fascia media è ora dotato di un impianto stereo Bang and Olufsen aggiornato e il pacchetto Convenience disponibile include il cruise control adattivo.

Motore, trasmissione e prestazioni

La A4 Allroad ha un solo propulsore, ma è un buon propulsore: la versione più grintosa, da 261 CV, del quattro cilindri turbo da 2,0 litri della A4 normale, ora dotato di un sistema ibrido a 12 volt. Il cambio automatico a sette rapporti e l’ultima versione del sistema di trazione integrale Quattro di Audi sono di serie.