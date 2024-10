Un design rinnovato e accattivante

La nuova Audi A5 Avant rappresenta un significativo passo avanti nel design delle wagon. Con un incremento di quasi 7 cm in lunghezza e 8 cm nel passo rispetto al modello precedente, l’A5 Avant non solo migliora l’abitabilità, ma offre anche un aspetto più atletico e dinamico. I fari sottili e la mascherina più bassa e larga conferiscono un look moderno, mentre il lunotto inclinato e i fanali posteriori che si estendono da un lato all’altro del portellone completano il restyling. Questo nuovo design non è solo estetico, ma funzionale, migliorando l’aerodinamica e l’efficienza del veicolo.

Interni: tecnologia e comfort al top

All’interno, l’Audi A5 Avant offre un abitacolo rinnovato, caratterizzato da materiali di alta qualità e un layout intuitivo. La plancia, ispirata ai modelli elettrici recenti, integra un display digitale da 11,9” e un sistema multimediale da 14,5”, entrambi altamente reattivi. La mancanza di manopole fisiche per la climatizzazione è compensata da un’interfaccia chiara e facilmente navigabile. Inoltre, la disponibilità di un terzo display per il passeggero arricchisce ulteriormente l’esperienza a bordo, permettendo anche la navigazione web durante il viaggio. La comodità dei sedili e la qualità degli assemblaggi rendono l’A5 Avant un ambiente ideale per viaggi lunghi e confortevoli.

Motorizzazioni e prestazioni

La gamma motori della nuova Audi A5 Avant include unità a quattro e sei cilindri, con potenze che raggiungono i 367 cavalli nella versione S5. Tuttavia, il 2.0 Diesel si conferma il motore più richiesto sul mercato italiano, grazie a prestazioni elevate e consumi contenuti. Il sistema ibrido a 48 volt, integrato nel cambio, non solo migliora l’efficienza, ma offre anche un’esperienza di guida fluida e silenziosa. La trazione integrale quattro, combinata con un cambio robotizzato a sette rapporti, garantisce una maneggevolezza eccellente, rendendo la A5 Avant adatta sia per la guida in città che per percorsi più impegnativi. Gli ammortizzatori a controllo elettronico assicurano un buon assorbimento delle imperfezioni stradali, mentre lo sterzo preciso e reattivo rende ogni curva un piacere da affrontare.