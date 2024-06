Auto per neopatentati più potenti. Come sappiamo il primo anno di patente non permette di guidare auto potenti. Ecco le più potenti a cui hanno accesso.

Le auto più potenti per neopatentati. Quando si ottiene la patente si hanno molte limitazioni almeno per il primo anno. Limitazioni riguardanti i limiti di velocità, il consumo di alcolici alla guida (pari allo 0) e naturalmente per la potenza delle auto che possono guidare. Il limite dei cavalli è di 95 e non bisogna superare i 75 cavalli per tonnellata. In questa classifica troviamo le cinque auto per neopatentati più potenti. Veloci si ma che hanno anche un bel costo sul portafoglio.

La classifica delle auto per neopatentati più potenti

1) Alfa Romeo MiTo:

Al primo posto di questa particolare classifica dedicata alle auto per neopatentati più potenti troviamo l’Alfa Romeo MiTo. La piccola della casa di Arese nella versione base, quella con la cavalleria adatta ad un neopatentato, ha una potenza di 78 cavalli, sprigionati dal 1.4 benzina. Il cambio è un manuale a 5 rapporti, possibile avere anche la 1.3 turbodiesel che garantisce un consumo parsimonioso del carburante poiché se non si spinge sul gas garantisce 28 km con un litro di gasolio.

2. Audi A1 Sportback:

In seconda posizione troviamo l’Audi A1 Sportback. La piccola di casa Audi primeggia per fruibilità quotidiana e praticità. Lo sterzo scarseggia a livello di feeling, guidarla nel misto può essere piacevole. Le motorizzazioni sono un 1.0 turbo-benzina da 82 cavalli. Esiste anche una versione diesel 1.4 da 90 cavalli. Lo 0-100 è coperto in 12.7 secondi. Disponibile solo con il cambio manuale a 5 rapporti. La velocità massima è di 177 km/h. La percorrenza media è di 23 chilometri al litro. Il peso rapporto peso/potenza è di 13,8 kg/cv.

3) BMW 114d :

Il 1.6 turbodiesel è l’unica motorizzazione adatta ai neopatentati. La velocità massima raggiungibile è di 185 km/h. Lo sterzo comunicativo e l’avantreno preciso la rendono ideale per rendere piacevole la guida. Il motore diesel permette di percorrere 28 chilometri al litro. Il rapporto peso-potenza è di 14,7 kg/cv. La vettura beneficia per i consumi dell’indicatore di cambiata e dello Start&Stop. Presente anche il recupero dell’energia in frenata.

4) Mercedes-Benz Classe A 160D:

Dotata dello stesso propulsore della sorella A180D da 90 cavalli e 220 Nm di coppia. Scatta da 0 a 100 in 13,6 secondi. Il rapporto peso-potenza è di 15,5 kg/cv. Raggiunge i 180 km/h di velocità massima e percorre 27 km con un litro. Sicuri il comfort e la sicurezza nella guida grazie al sistema di sospensioni. E’ la vettura più costosa della classifica. I prezzi vanno da 25.000 a 30.000 euro.

5) Mini Countryman One D:

La Countryman conserva i tipici tratti Mini pur crescendo nello spazio, nelle dimensioni e nella capacità di carico. La versione 1.6 quattro cilindri da 90 cavalli è l’unica adatta ai neopatentati. Il rapporto peso-potenza è di 15,4 kg/cv. Lo scatto da 0-100 è coperto in 12,9 secondi raggiungendo la velocità massima di 170 km/h. Percorre mediamente quasi 23 chilometri con un litro. Non perde in agilità rispetto alla versione hatchback, lo spazio posteriore permette di accogliere degnamente due adulti. One D è disponibile solamente con la trazione anteriore ad un prezzo di 23.500€.

Abbiamo dunque visto quali sono le auto più potenti che i neopatentati possono guidare. Sono tutte auto che attirano i giovani in quanto alla moda e dai brand famosi. Voi quale scegliereste di questa classifica?