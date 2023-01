Non sapete come disattivare l’antifurto dell’auto? Si tratta innanzitutto di un dispositivo estremamente importante, dato che può avvisarvi in caso ci siano malintenzionati. In altri casi, però, potrebbe attivarsi accidentalmente. Ma come disattivarlo?

Vi consigliamo alcune soluzioni semplici ma efficaci da provare.

Come disattivare antifurto auto: soluzioni efficaci da provare

Provate ad avviare la macchina

In alcuni casi, basta girare la chiave o accendere l’auto per disattivare l’antifurto in funzione. Alcune chiavi possono essere ruotate nella direzione “ACC”, soprattutto quelle più vecchie.

Tuttavia, alcuni sistemi potrebbero impedire al motore di avviarsi, quindi dovrete provare diverse opzioni fino a trovare quella più adatta alla vostra auto.

Controllate se si è attivato il pulsante antipanico

Alcuni telecomandi hanno un tasto di emergenza chiamato antipanico. Potreste averlo premuto per sbaglio, con la conseguenze attivazione di una sorta di antifurto: parte infatti una sirena mentre i fari si accendono e si spengono. Provate a premerlo nuovamente o iniziate direttamente a guidare.

Chiudete e aprite l’auto con il telecomando

Attraverso il telecomando, provate a chiudere l’auto e poi a riaprirla. In teoria l’antifurto dovrebbe disattivarsi senza troppe difficoltà.

Usate manualmente le chiavi

Un’altra soluzione da provare è piuttosto semplice. Prendete le chiavi dell’auto e inseritele nella serratura del lato del conducente. Come spiegato prima, chiudete le portiere e poi apritele.

L’antifurto dovrebbe disattivarsi.

Se la portiera dovesse essere già chiusa, provate semplicemente ad aprirla. In caso contrario, chiudetela nuovamente e provate a riaprirla.

In base al tipo di auto, alle chiavi e ai diversi sensori, potrebbe essere necessario provare diverse soluzioni per disattivare l’antifurto. Assicuratevi anche che le batterie del telecomando siano cariche, dato che a volte le portiere potrebbero non rispondere per questo motivo.

