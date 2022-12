Utilizzando la A6 berlina come punto di partenza, Audi ha aggiunto sospensioni pneumatiche regolabili, elementi stilistici robusti e una forma da station-wagon per creare la A6 Allroad 2023. La trazione integrale è di serie e la A6 Allroad ha una maggiore altezza da terra che la aiuta ad andare dove la A6 standard non può andare.

Questa formula non è nuova, poiché anche altre wagon robuste come la Mercedes-Benz Classe E All-Terrain e la Volvo V90 Cross Country si rivolgono a questa nicchia.

Ma l’Audi sfrutta il suo eccellente comportamento su strada, gli interni tecnologicamente avanzati e l’estetica raffinata per raggiungere i vertici della categoria.

Audi A6 Allroad 2023: caratteristiche, design, interni, motori e prestazioni

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

Audi ha apportato poche modifiche alla A6 Allroad per il 2023. L’allestimento top Prestige include ora una funzione di parcheggio a distanza e un headliner nero in finto camoscio è ora disponibile come optional su questo allestimento. Per il resto, la più grande station wagon di Audi rimane invariata rispetto al modello dello scorso anno.

Motore, trasmissione e prestazioni

La A6 Allroad è alimentata da un V-6 turbo da 3,0 litri che produce 335 cavalli.

Il cambio automatico a sette rapporti e il sistema di trazione integrale Quattro di Audi sono entrambi di serie. Si dimostra leggermente più lenta della A6 berlina con la stessa motorizzazione. Tuttavia, riesce a ottenere un tempo di 5,2 secondi. La A6 Allroad monta sospensioni pneumatiche regolabili, che garantiscono una guida confortevole e un controllo ancora maggiore quando ci si avventura in fuoristrada grazie a una modalità che solleva l’auto.

Interni, comfort e carico

Gli interni della A6 Allroad sono paragonabili a quelli della A6 berlina standard: sono eleganti, moderni e ben realizzati con materiali di alta qualità. La maggior parte dei comandi secondari dell’auto, tra cui il controllo del clima e le modalità di guida, sono regolati tramite un touchscreen sulla console centrale. Questa configurazione a doppio schermo funziona bene e fornisce un feedback tattile, ma alcuni conducenti potrebbero trovarla fonte di distrazione.

La A6 Allroad può ospitare nove valigie a mano nel vano di carico posteriore con i sedili sollevati, offrendo così più spazio di carico rispetto alla A6 berlina, che ne ospita sei. È anche più spaziosa di altre station wagon, tra cui la Classe E, che ne ospita 11, e la V90 Cross Country, che ne ospita otto. La A6 Allroad può contenere anche 20 valigie in totale con i sedili ripiegati.

