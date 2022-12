Per il 2023 Audi apporta diverse modifiche all'equipaggiamento della A5. Ecco tutte le novità principali.

Disponibile come coupé a guscio rigido o cabrio, l’Audi A5 2023 è una due porte a quattro posti che sfoggia un design elegante e un ampio bagagliaio. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Audi A5 2023: caratteristiche, design, novità, motori e prestazioni

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

Per il 2023 Audi apporta diverse modifiche all’equipaggiamento della A5. Tutte le A5 includono ora di serie il design esterno S line, gli inserti in legno naturale di quercia grigia, i sedili anteriori sportivi, i fari a LED con design Matrix e i nuovi cerchi da 18 pollici. I modelli Premium Plus includono ora un sistema audio Bang & Olufsen.

Il pacchetto Black Optic Plus offre uno spoiler e terminali di scarico neri, mentre il pacchetto Convenience include ora il cruise control adattivo.

È disponibile anche un nuovo pacchetto per gli interni Audi Sport, che aggiunge cuciture rosse e inserti in carbonio dalla RS5. Infine, il colore grigio Chronos sostituisce il colore esterno grigio Quantum precedentemente disponibile per la A5.

Motore, trasmissione e prestazioni

Anche con 13 cavalli in meno, la A5 si dimostra decisamente veloce, scattando a 100 km/h in soli 5,0 secondi, appena sei decimi di secondo dietro alla Infiniti Q60 Red Sport da 400 CV. Composta e piantata durante la marcia, la A5 si anima sulle strade tortuose; lo sterzo preciso e ben bilanciato completa l’agilità delle sospensioni, e la A5 è facile da guidare rapidamente.

Anche il sistema di trazione integrale Quattro aiuta, favorendo l’equilibrio del telaio e fornendo un’erogazione di potenza impeccabile nelle curve strette.

