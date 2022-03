Audi A6 e-tron: un connubio di eleganza e funzionalità

Prefigurata da un concept omonimo presentato nell’aprile 2021 a Shanghai, l’Audi A6 e-tron è destinata ad essere una delle principali rivali della Tesla Model S. Ecco le sue caratteristiche.

Design dell’Audi A6 e-tron

L’Audi A6 e-tron è una grande berlina elettrica con un aspetto da coupé, lunga 4,96 m, equivalente alle dimensioni di una Porsche Taycan o di una Tesla Model S.

Lo stile è in gran parte preso in prestito dal resto della gamma elettrica del produttore. In particolare, c’è la grande griglia Single Frame completa, già vista sul SUV elettrico Q4 e-tron, così come una lunga striscia di luce nella parte posteriore.

Oltre alla sua configurazione da berlina, è disponibile anche in versione station wagon.

Caratteristiche della A6 e-tron

Basata sulla piattaforma PPE, sviluppata insieme a Porsche, l’Audi A6 e-tron ha delle specifiche molto interessanti.

Prefigurando una versione top di gamma, è alimentata da due motori elettrici con una potenza combinata di 350 kW (475 CV) e 800 Nm di coppia.

Alimentata da un sistema a 800 volt, ha una batteria da 100 kWh. Il produttore dichiara un’autonomia di 700 km e una ricarica rapida dal 5 all’80% in soli 25 minuti. Va anche ricordato che il veicolo di produzione sarà il primo a inaugurare la piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric) co-sviluppata da Porsche e Audi.

Anche se si prevede di portare il nome “A6”, a cui probabilmente sarà aggiunta la firma “e-tron”, non avrà nulla a che fare con l’omonima berlina e, a parte la base che non sarà la stessa, beneficerà di uno stile e interni specifici.

Gli interni sono sportivi e minimalisti e hanno due display di infotainment. Insomma, sembra essere decisamente promettente, sebbene molte persone siano ancora in attesa di ulteriori informazioni più certe.

Uscita e prezzo dell’Audi A6 e-tron

L’Audi A6 Concept porterà a un modello di produzione che dovrebbe essere messo in vendita nel 2023. È troppo presto per dire quanto costerà il veicolo, ma il suo prezzo potrebbe corrispondere a circa £ 70.000.