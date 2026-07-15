Audi RS Q5: caratteristiche, prestazioni e novità del SUV ibrido

Audi è pronta a sorprendere con il nuovo RS Q5, un SUV ibrido plug-in che promette di combinare potenza e sostenibilità. Scopri di più sulle sue caratteristiche e prestazioni.

Audi sta per arricchire la sua gamma con un nuovo modello che promette di fare scalpore: il RS Q5. Questo SUV, che sarà disponibile in versione ibrida plug-in, rappresenta un passo significativo per il marchio tedesco, che punta a coniugare prestazioni elevate con una maggiore attenzione all’ambiente.

Il nuovo RS Q5 non è l’unico modello in arrivo. Audi sta infatti lavorando su una serie di novità che includono la Q9 un SUV a tre file di sedili, e la SQ9 una versione ad alte prestazioni. Questi modelli si aggiungeranno a una gamma già ricca, che vedrà anche il ritorno della A2 come hatchback elettrica d’ingresso.

Le caratteristiche tecniche del nuovo RS Q5

Il RS Q5 sarà dotato di un motore V6 ibrido plug-in lo stesso che equipaggia la RS 5, con una potenza di 630 CV e una coppia di 825 Nm. Questo propulsore sarà abbinato a una batteria da 25,9 kWh che contribuirà a migliorare l’efficienza energetica senza compromettere le prestazioni.

Nonostante l’aggiunta del sistema ibrido, il peso del veicolo è destinato a essere superiore rispetto alle versioni tradizionali. La RS5 Avant, ad esempio, pesa 2.370 kg e il RS Q5 potrebbe essere ancora più pesante, considerando che i SUV tendono a essere più massicci rispetto alle berline o alle station wagon.

Design e prestazioni

Dal punto di vista stilistico, il RS Q5 presenterà terminali di scarico ovali sdoppiati e passaruota allargati che nascondono pneumatici generosi e carreggiate più ampie. Questi dettagli non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma contribuiscono anche a ottimizzare la stabilità e la maneggevolezza.

Il nuovo SUV sarà anche dotato di un adesivo giallo ad alta tensione che indica la presenza del sistema ibrido plug-in. Questo elemento, insieme agli altri dettagli tecnici, conferma l’impegno di Audi verso una mobilità più sostenibile senza rinunciare alle prestazioni.

La collaborazione tra Audi e Porsche

Il RS Q5 non è importante solo per Audi, ma anche per Porsche. I due marchi del Gruppo Volkswagen stanno infatti collaborando strettamente per distribuire i costi di sviluppo e accelerare i nuovi progetti. Questo include non solo il RS Q5, ma anche la nuova generazione della Porsche macan che sarà lanciata nel 2028.

La nuova Macan condividerà molte componenti tecniche con la Q5, il che significa che ci saranno similitudini tra la versione di punta Porsche e il futuro Q5 con badge RS. Questa collaborazione permetterà ai due marchi di ottimizzare le risorse e di offrire ai clienti veicoli sempre più avanzati e performanti.

Altri modelli in arrivo

Oltre al RS Q5, il video spia mostra anche altri prototipi in fase di sviluppo, tra cui la SQ9 e la nuova RS6 Avant. Quest’ultima sarà disponibile anche in versione berlina, sostituendo la RS 7 Sportback e riportando in vita la RS6 Sedan dopo oltre 15 anni.

Non è ancora chiaro se tutti questi modelli saranno disponibili entro la fine dell’anno, ma è certo che la SQ9 arriverà presto. Questi nuovi modelli rappresentano un passo importante per Audi, che sta lavorando per rinnovare la sua gamma e offrire ai clienti veicoli sempre più innovativi e performanti.

Il futuro di Audi

Audi sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, con l’arrivo di nuovi modelli e il ritiro di altri. Tra i modelli che hanno lasciato la gamma ci sono la A1 la Q2 l’A8 la Q8 E-Tron e la Q8 E-Tron Sportback. Inoltre, modelli come l’A5 Coupé l’A5 Cabriolet la TT e la R8 sono ormai usciti di scena.

Nonostante questi cambiamenti, Audi ha in programma passi ancora più importanti, tra cui un profondo rinnovamento del proprio linguaggio stilistico. Il marchio ha promesso di migliorare la qualità degli interni con materiali migliori, più comandi fisici e meno schermi. Questi cambiamenti rappresentano un impegno verso una maggiore qualità e un’esperienza di guida più piacevole.

Tuttavia, modelli come il RS Q5, la Q9/SQ9 e la A2 sono stati progettati e sviluppati anni fa, quindi rappresenteranno in larga parte una continuità con il presente. La vera trasformazione della gamma Audi inizierà nel 2028 con la berlina elettrica A4 E-Tron.