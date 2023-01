L’Audi RS5 del 2023 è una coupé sportiva a trazione integrale con proporzioni eleganti e un raffinato V-6 biturbo da 444 CV. Essendo la versione più selvaggia delle coupé A5 e S5, la RS5 ha anche i pneumatici più larghi e i freni più grandi.

Anche se non è incentrata sulla pista come la più potente BMW M4 coupé, la RS5 premia i guidatori più vivaci con un’accelerazione entusiasmante, una maneggevolezza nitida e facile da sfruttare e una guida sorprendentemente morbida.

Gli interni, riccamente arredati, sono dotati dei consueti gadget tecnologici Audi e la spaziosa fila anteriore lascia un discreto spazio per le gambe dei passeggeri sui sedili posteriori.

Audi RS5 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Le novità

Audi aggiunge un pacchetto Competition opzionale per la RS5 che ne esalta le prestazioni. Il pacchetto Competition include una messa a punto più aggressiva delle sospensioni, pneumatici Pirelli Corsa P Zero adatti alla strada e uno speciale sistema di scarico RS che aggiunge più grinta alla colonna sonora della RS5. L’Ascari Blue è ora un’opzione di verniciatura, mentre il Sonoma Green e il Turbo Blue non sono più disponibili.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il cofano a conchiglia della RS5 si trova un V-6 biturbo da 2,9 litri che eroga 444 cavalli. La potenza passa attraverso il sistema di trazione integrale Quattro a ripartizione posteriore di Audi, grazie a un cambio automatico a otto rapporti dal funzionamento fluido. Premendo il pedale del gas, la coupé balza in avanti grazie alla trazione integrale. Peccato che il rombo che lo accompagna non sia particolarmente entusiasmante, soprattutto se confrontato con il suono del V-8 della generazione precedente.

Se si opta per il modello Competition, tuttavia, la RS5 emette una nota di scarico più estroversa. Al volante, la versione più cattiva della coupé sportiva Audi è facile da controllare e piacevole da sfruttare, con una maneggevolezza prevedibile e docile sia sul bagnato che sull’asciutto.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della RS5 mescola una serie di materiali pregiati e dotazioni high-tech. I sedili anteriori sportivi di serie sono confortevoli in curva e comodi durante i viaggi. Sono inoltre dotati di funzioni di massaggio per soddisfare il guidatore e il passeggero anteriore. Ogni abitacolo è dotato di illuminazione interna d’ambiente, climatizzatore a tre zone e tetto apribile panoramico. Chi desidera un’esperienza ancora più raffinata può scegliere l’opzione delle cuciture a diamante, del quadro strumenti completamente digitale, del volante riscaldato e dell’head-up display. La fantastica posizione di guida e l’eccellente visibilità, almeno per una coupé, sono completate da un sedile posteriore in grado di ospitare due adulti di altezza media.

Prezzo dell’Audi RS5 2023

Vi aggiorneremo sul prezzo ufficiale.

