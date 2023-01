I SUV di lusso ad alte prestazioni come le Audi SQ5 e SQ5 Sportback 2023 rappresentano un modo semplice per celebrare le proprie radici di appassionati di auto quando il proprio stile di vita si evolve fino a includere i tradizionali orpelli dell’età adulta.

Essenzialmente una versione “hot-rodded” del normale SUV Q5, la SQ5 indossa un guardaroba più elegante e monta un motore V-6 turbocompresso da 354 cavalli.

Le sue sospensioni sono state modificate per ottenere una maneggevolezza più sportiva, ma rivali come la BMW X3 M, la Porsche Macan e la Mercedes-AMG Classe GLC spingono la formula del SUV ad alte prestazioni con una maneggevolezza più affilata e un’accelerazione più incisiva.

Audi SQ5 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, uscita e prezzo

Le novità

Il cruise control adattivo è di serie su tutti i modelli SQ5 a partire da quest’anno e l’allestimento medio Premium Plus include ora un impianto stereo Bang and Olufsen. Il Chronos Gray è un nuovo colore per gli esterni della SQ5 e sostituisce il Quantum Gray dello scorso anno.

Motore, trasmissione e prestazioni

L’SQ5 mantiene le cose semplici con un solo propulsore.

Il potente V6 turbo Audi eroga una buona potenza e la trazione integrale Quattro di serie la mette a disposizione della strada. Questo duo dinamico è occasionalmente deluso dal cambio automatico a otto marce, che può essere lento nel cambiare le marce e a volte serve cambiate sciroppose. Il passaggio da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi della SQ5 è oggettivamente rapido, ma non è neanche lontanamente paragonabile ai 4,5 secondi della GLC43.

Con il suo sterzo preciso e solido, c’è da divertirsi a lanciare la SQ5 tra i tornanti. Anche le SQ5 entry-level sono dotate di un sistema di trazione integrale posteriore che può indirizzare fino all’85% della coppia disponibile alle ruote posteriori.

Interni, comfort e carico

L’esterno della SQ5 può risultare un po’ monotono, a meno che non si opti per il più sexy stile di carrozzeria Sportback. Ma all’interno, entrambi i modelli sono dotati di serie di sedili sportivi scolpiti e i loro rivestimenti in pelle trapuntata disponibili non lasciano dubbi sulle intenzioni di questo crossover di alta gamma.

I sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente sono di serie in ogni SQ5, così come il climatizzatore automatico a tre zone e il design pratico e accattivante di Audi. Altri comfort sono a pagamento e possono includere sedili posteriori riscaldati, volante riscaldato, sedili anteriori ventilati e rivestimenti in pelle aggiuntivi per la fila anteriore.

Prezzo dell’Audi SQ5

La Sportback parte da 85.300 euro.