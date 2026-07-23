Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026: nuovo stabilimento e museo inaugurati

Moto Guzzi, il leggendario marchio dell’Aquila, sta per celebrare un traguardo storico: 105 anni di passione e innovazione. Dal 3 al 6 settembre 2026, a Mandello del Lario, sulle sponde del lago di Como, si terrà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motociclette. L’evento sarà l’occasione perfetta per scoprire il nuovo stabilimento produttivo e il nuovo Museo Moto Guzzi, che apriranno le loro porte al pubblico per la prima volta.

Questo evento non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro. Il nuovo stabilimento rappresenta un passo avanti significativo per il marchio, con tecnologie all’avanguardia che permetteranno di produrre motociclette sempre più innovative. Il museo, invece, offrirà un viaggio attraverso la storia del motociclismo, con un focus particolare su design e tecnologia.

Un nuovo capitolo per Moto Guzzi

Il nuovo stabilimento produttivo di Moto Guzzi è stato progettato per coniugare tradizione e innovazione. Situato nello stesso luogo dove le motociclette vengono prodotte ininterrottamente dal 1921, il nuovo impianto è un vero e proprio hub di creatività e sperimentazione. Qui, le Moto Guzzi del XXI secolo prenderanno vita, grazie a tecnologie avanzate e un approccio moderno alla produzione.

Il nuovo Museo Moto Guzzi, invece, è un omaggio alla storia del marchio. Progettato all’interno del perimetro originale della fabbrica, il museo ospita una vasta collezione di motociclette, documenti e cimeli che raccontano l’evoluzione del brand. Il museo è stato pensato come un luogo di incontro per appassionati e turisti, con spazi dedicati a eventi, workshop e una caffetteria.

Il programma delle Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026

Le Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026 promettono di essere un evento ricco di emozioni e spettacoli. Dal 3 al 6 settembre, decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo si riuniranno a Mandello del Lario per celebrare il marchio dell’Aquila. Il programma prevede una serie di attività e intrattenimenti per tutti i gusti.

La grande parata del sabato

Il momento clou dell’evento sarà la grande parata di sabato mattina. Migliaia di Moto Guzzi sfileranno da Lecco fino a Mandello del Lario, trasformando le strade del lago di Como in una grande celebrazione del marchio. La parata sarà un’occasione unica per ammirare da vicino le motociclette più iconiche del brand e scattare foto indimenticabili.

Test ride e intrattenimento

Per chi vuole vivere l’esperienza in prima persona, torneranno i test ride gratuiti di tutta la gamma Moto Guzzi. Gli appassionati potranno provare le ultime novità del marchio e sentire il rombo dei motori sulle strade di Mandello del Lario. L’evento sarà animato da musica e intrattenimento, con concerti sul palco firmati Virgin Radio.

Non mancherà un’ampia area dedicata allo street food dove sarà possibile gustare le specialità locali e condividere la passione per le due ruote in compagnia. Le GMG 2026 saranno un evento aperto a tutti, con attività e intrattenimenti per ogni età.

Come partecipare

L’accesso al sito e al museo sarà gratuito, ma è necessaria la registrazione online. Tutte le informazioni, il programma dettagliato e la registrazione per l’accesso sono disponibili sul portale dell’evento: .

Non perdere l’occasione di vivere un evento unico, dove tradizione e innovazione si fondono per celebrare un secolo di storia. Le Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026 saranno un’incontro imperdibile per tutti gli appassionati di motociclette e un omaggio alla passione che da sempre anima il marchio dell’Aquila.