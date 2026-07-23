Chery Tiggo 8 e Tiggo 9: innovazione e spazio per il mercato europeo

Chery presenta i nuovi Tiggo 8 e Tiggo 9, due SUV pensati per competere nel segmento D con dotazioni avanzate e motorizzazioni ibride.

Chery sta facendo un ingresso deciso nel mercato europeo dei SUV con i nuovi Tiggo 8 e Tiggo 9. Questi modelli rappresentano un’offerta completa per chi cerca spazio, tecnologia e prestazioni, il tutto a un prezzo competitivo. La casa automobilistica cinese ha puntato su design moderni, abitacoli spaziosi e motorizzazioni elettrificate per attrarre una clientela sempre più esigente.

I due SUV, pur appartenendo alla stessa famiglia, rispondono a esigenze diverse. Il Tiggo 8 è pensato per la versatilità, con una configurazione fino a sette posti, mentre il Tiggo 9 si posiziona come il modello premium della gamma, con un abitacolo più spazioso e tecnologie avanzate.

Design e dimensioni: un equilibrio perfetto

Il design dei nuovi Tiggo 8 e Tiggo 9 segue le tendenze più recenti del mercato internazionale. Entrambi i modelli presentano un frontale caratterizzato da una calandra ampia gruppi ottici Full LED e linee scolpite che conferiscono una presenza importante su strada. Il Tiggo 8 ha proporzioni equilibrate e un design orientato alla funzionalità familiare, mentre il Tiggo 9 introduce elementi estetici più raffinati, con superfici pulite, dettagli cromati e una silhouette che richiama i SUV premium europei.

Le dimensioni collocano entrambi i modelli nella fascia dei SUV medio-grandi, offrendo una presenza su strada importante senza risultare eccessivamente imponenti. Questo li rende ideali per chi cerca un veicolo che possa essere utilizzato sia in città che per lunghi viaggi.

Abitacoli tecnologici e spaziosi

Uno dei punti di forza della gamma Tiggo è l’abitabilità. Il Tiggo 8 è disponibile anche in configurazione a sette posti, una caratteristica sempre più richiesta dalle famiglie numerose o da chi necessita di una maggiore versatilità. La seconda fila offre un buon livello di comfort, mentre la terza fila può essere utilizzata per bambini o per tragitti occasionali.

Il Tiggo 9 porta ulteriormente avanti questo concetto, offrendo un abitacolo più spazioso e materiali di qualità superiore. La plancia adotta una configurazione completamente digitale con doppio display ad alta definizione dedicato sia alla strumentazione sia al sistema infotainment. L’impostazione degli interni privilegia semplicità e pulizia delle linee, riducendo il numero dei comandi fisici e integrando molte funzioni direttamente nel sistema multimediale.

Entrambi i SUV supportano Apple CarPlay e Android Auto connettività avanzata, aggiornamenti software e numerosi servizi digitali dedicati alla gestione del veicolo.

Motorizzazioni: benzina, full hybrid e plug-in hybrid

Chery ha puntato con decisione sull’elettrificazione. A seconda del mercato di riferimento, Tiggo 8 e Tiggo 9 sono disponibili con motorizzazioni benzina turbo abbinate a cambi automatici di ultima generazione, oltre alle più recenti versioni plug-in hybrid basate sulla tecnologia Super Hybrid (CSH).

Il sistema plug-in hybrid combina un motore benzina turbo con uno o più motori elettrici, consentendo percorrenze in modalità completamente elettrica particolarmente interessanti per l’utilizzo quotidiano e consumi molto contenuti nei lunghi viaggi. La potenza complessiva supera abbondantemente i 300 CV nelle configurazioni più performanti, garantendo prestazioni brillanti senza rinunciare all’efficienza.

Le versioni ibride rappresentano oggi il cuore dell’offerta europea di Chery, rispondendo alle normative sulle emissioni e alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso la mobilità elettrificata.

Tecnologia e sicurezza: una dotazione completa

Sia Tiggo 8 sia Tiggo 9 propongono una dotazione tecnologica estremamente ricca. Tra i sistemi disponibili troviamo il cruise control adattivo il mantenimento attivo della corsia, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il monitoraggio dell’angolo cieco, il riconoscimento della segnaletica stradale, il traffico trasversale posteriore, la telecamera panoramica a 360 gradi e numerosi altri sistemi di assistenza alla guida.

L’obiettivo del costruttore è offrire una dotazione completa già dalle versioni d’ingresso, una strategia che distingue sempre più spesso i marchi cinesi rispetto ai costruttori tradizionali.

Come vanno su strada: comfort e prestazioni

La filosofia di guida dei due SUV è orientata principalmente al comfort. Il Tiggo 8 privilegia una taratura morbida delle sospensioni e una risposta progressiva dello sterzo, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto ai lunghi viaggi e all’utilizzo familiare.

Il Tiggo 9 aggiunge un maggiore livello di raffinatezza grazie a un isolamento acustico più curato, sospensioni ancora più evolute e una qualità di marcia vicina ai principali concorrenti europei. Le versioni ibride sfruttano frequentemente la propulsione elettrica nelle fasi urbane, migliorando fluidità e silenziosità durante la guida quotidiana.

Bagagliaio e praticità: spazio per ogni esigenza

Entrambi i modelli sono stati progettati pensando alla praticità. Il Tiggo 8 offre un vano bagagli molto generoso che cresce ulteriormente abbattendo le file posteriori, risultando particolarmente adatto ai lunghi viaggi in famiglia.

Il Tiggo 9 propone una capacità ancora superiore e una maggiore modularità dell’abitacolo, permettendo di sfruttare al meglio lo spazio disponibile per bagagli, attrezzature sportive o trasporti voluminosi. Numerosi vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo contribuiscono a migliorare la praticità nell’utilizzo quotidiano.

Con Tiggo 8 e Tiggo 9, Chery dimostra di voler competere direttamente con i principali costruttori internazionali nel segmento dei SUV medio-grandi. Il Tiggo 8 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un SUV spazioso, versatile e disponibile anche con sette posti, mentre il Tiggo 9 aggiunge un livello superiore di comfort, tecnologia e qualità percepita, avvicinandosi al mondo dei SUV premium.

Grazie a motorizzazioni elettrificate di ultima generazione, abitacoli tecnologici, una ricca dotazione di sicurezza e un rapporto qualità-prezzo competitivo, entrambi i modelli si candidano a diventare protagonisti della crescita dei marchi cinesi nel mercato europeo. Per chi è alla ricerca di un SUV moderno, ben equipaggiato e capace di offrire molto spazio senza raggiungere i prezzi dei concorrenti premium, Chery Tiggo 8 e Tiggo 9 rappresentano due proposte che meritano particolare attenzione.