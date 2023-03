Che motori hanno le auto DR e, soprattutto, perché il loro prezzo è particolarmente interessante per il mercato italiano? In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Auto DR: che motori hanno e perché sono economiche?

Sebbene i motori delle auto DR siano assemblati in Italia con licenza, i motori fanno parte di ACTECO, ovvero Chery.

Ci riferiamo quindi ai modelli EVO, ibridi fra ACTECO 1.5 turbo e ACTECO 1.6 da 118 a 150 CV.

I prezzi sono davvero interessanti: si parte da un minimo di 15.400 euro a un massimo di circa 26.900 (come nel caso del modello 1.5 turbo benzina/ GPL 149 CV).

Come avrete notato, le auto DR stanno vedendo un boom di vendite nel mercato italiano. Le ragioni sono molteplici.

Perché le auto DR sono convenienti?

Innanzitutto, il marchio offre costantemente nuovi modelli, quindi gli acquirenti hanno la possibilità di valutare molte opzioni vantaggiose.

Inoltre, anche la garanzia è piuttosto interessante. Le normali DR offrono una garanzia di 5 anni o 100.000 chilometri con copertura di costi inerenti manodopera e ricambi. Lo stesso discorso vale per la verniciatura.

Per quanto concerne le EVO, modelli low cost, si parla di 2 anni di garanzia senza alcun limite di chilometraggio, insieme alla copertura dei costi di manodopera e ricambi.

Seguono 3 anni di garanzia sulla verniciatura e 6 anni su corrosione. Insomma, è chiaro che questo marchio sappia come attirare a sé l’attenzione.

Oltretutto, sono davvero piacevoli da guidare e sono in grado di offrire comfort e divertimento al tempo stesso. Le auto DR sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza quotidiana; il tutto a un ottimo prezzo!