Fast and Furious 3 Tokyo Drift è indubbiamente tra i più belli e apprezzati dal pubblico. Il motivo è molto semplice: le corse e la potenza delle vetture viene messa in risalto grazie ad una trama caratterizzata da continue sfide a colpi di potenti accelerazioni e, appunto, “driftate”. Ma quali sono le auto utilizzate in Fast and Furious 3 Tokyo Drift? Andiamo a scoprire nel dettaglio quelle diventate più famose.

Le auto di Fast and Furious 3 Tokyo Drift

Sono davvero tante le vetture utilizzate nel terzo appuntamento della nota saga del film, per questo vogliamo soffermarci soprattutto su quelle più importanti. Tra le auto che hanno “fatto la storia” di Fast and Furious Tokyo Drift c’è sicuramente quella utilizzata da “Drift King” in una delle prime scene del film ovvero la Nissan 350Z. Questa quattro ruote ha dato il via alle azioni spericolate nel corso del racconto.

Detto dell’auto usata dal “cattivo” del film, non possiamo non nominare anche la vettura utilizzata da Sean Boswell, ovvero il protagonista e colui che si ritrova a scoprire un mondo di corse clandestine totalmente innovativo rispetto a quello a cui era abituato. Tra le prime scene del film, eccolo quindi a bordo di una Mitsubishi Lancer Evolution ma soprattutto, nelle prime corse e spesso anche guidata da un altro dei coprotagonisti, su una Mazda RX-7 con una colorazione nera e arancione.

Non può mancare tra le auto di Fast and Furious Tokyo Drift la vettura con cui il protagonista porta a termine la gara decisiva del film. Una Ford Mustang con una colorazione sul verdone.

Come in ogni Fast and Furious che si rispetti, anche nel capitolo numero tre, ecco apparire Vin Diesel, ovvero Dominic Toretto, protagonista della saga ma presente solo con una breve apparizione sul finale in Tokyo Drift. Ovviamente, anche il noto attore appare a bordo di una Plymouth Road Runner, elegante e potentissima.

Tra le altre auto di Tokyo Drift che compaiono nel film ci sono anche una Chevrolet Monte Carlo, una Nissan Silvia S15, due Volkswagen – una Golf R32 e una Touran modificata -.

