Mild hybrid vediamo cosa significa e come funziona questa tipologia di propulsore ibrido.

Le vetture ibride hanno diverse tipologie di propulsore che può essere adottato, uno dei più comuni è il mild hybrid di cui tratterà questo articolo. Vedremo quindi cos’è e come funziona.

Il significato dell’ibrido leggero

L’ibrido leggero come suggerisce la parola, prevede l’intervento dell’elettrico nelle fasi di frenata, o di ripartenza, lasciando gran parte del lavoro al motore endotermico a benzina.

Di conseguenza a livello di guida non vi sono grandi differenze rispetto ad un’auto endotermica, dato che l’intervento è davvero basso, ciò nonostante si può risparmiare carburante e viaggiare a zero emissioni per brevissimi tratti.

Il suo grande vantaggio lo si ha nella guida urbana, dove sono presenti molte fermate, magari ai semafori o se si guida in discesa, dato che questa permette di ricaricare il piccolo motore elettrico.

Sulle percorrenze più lunghe il comportamento è quello tipico di un’auto endotermica, dato che l’elettrico è come se smettesse di funzionare, pur naturalmente continuando a far parte del pacchetto propulsivo.

A chi conviene questo sistema?

Questo sistema conviene a chi utilizza l’automobile per piccoli tragitti, che permettono al sistema di ricaricarsi velocemente e di risultare efficiente.

La frenata rigenerativa non interviene sulle lunghe distanze, in quel caso si fa affidamento al motore endotermico. Solitamente i mild hybrid sono accoppiati a piccole cilindrate di conseguenza le velocità non sono elevatissime.

A dispetto delle velocità non siderali permettono comunque un utilizzo agevole del mezzo in ogni contesto e per chi ricerca una vettura “tuttofare” questo sistema è perfetto.

Inoltre non dovendo ricaricare l’automobile tramite presa di corrente ci si evita l’assillo della ricarica quotidiana e si tratta anche di un notevole risparmio economico, seppur le aziende di elettricità abbiano attuato piani favorevoli per chi sceglie l’elettrico.

Crediamo che questo sistema resti valido anche per i prossimi anni e considerato anche il costo generale è anche ottimo in termini di potere d’acquisto.