Il 25 settembre 2022 si terranno le Elezioni Politiche per decidere la composizione del nuovo Governo. Tanti sono i leader candidati, ma quali possano essere le auto che posseggono ed utilizzano? Chissà che non ci possano essere supercar all’orizzonte.

Le auto dei leader politici candidati alle Elezioni 2022

Iniziamo questa lista con Giorgia Meloni. Non si hanno notizie su una collezione d’auto, quello che sappiamo che la leader di Fratelli d’Italia guida e possiede una Mini Cooper. Auto alla moda molto apprezzata dal pubblico femminile.

Per quanto riguarda Giuseppe Conte crediamo che il leader del Movimento 5 stelle conservi ancora la sua Jaguar XJ6 d’epoca. Non sappiamo invece quale auto blindata utilizzi per i suoi spostamenti.

Passando ad Enrico Letta, leader del Partito Democratico, sappiamo che è stato possessore di una nuova Lancia Delta.ù

Il leader della Lega Matteo Salvini ha recentemente dichiarato di non possedere alcuna auto. Non sappiamo se credergli davvero dato che lo si è visto al volante di una vecchia Volvo berlina e di una Fiat 500L.

Ultimo di questa lista è Silvio Berlusconi, che è stato visto a bordo della nuova Audi A8 nei suoi spostamenti.

E’ possibile che abbia deciso di effettuare un cambiamento alla propria auto d’ordinanza facendo attenzione ad averla al passo con i tempi e dotata di stile.

Da quello che abbiamo potuto vedere i politici hanno anche a livello di vetture idee totalmente diverse. Il made in Italy è stato ampiamente considerato ma non si disdegna la qualità tedesca ed anche la classe inglese.