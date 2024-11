Vendite auto, anche il mese di settembre 2024 si dimostra evocativo per la situazione di difficoltà del settore nel nostro paese.

Il mondo Automotive nel nostro paese non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti, complici i cambiamenti in termini produttivi delle principali case italiane che tra passaggi di proprietà e l’avvento dell’elettrico stanno vivendo nell’incertezza. Nonostante queste difficoltà le persone continuano ad acquistare automobili. Vediamo quindi la classifica di vendite per Settembre 2024.

Vendita auto, la classifica a settembre 2024

Le vendite di automobili nel mese di settembre hanno registrato un aumento delle elettriche e un calo per quelle alimentate a diesel e a benzina. Le ibride plug-in hanno subito anche loro una diminuzione. L’uniche a restare stabili sono le full hybrid che si dimostrano le più desiderate.

Anche le GPL hanno dimostrato un lieve aumento rispetto ad Agosto mentre quelle a metano sono definitivamente morte con sole 9 vetture vendute e ormai l’impossibilità di ordinarne una.

La top 10 generale vede in decima posizione Opel corsa con 2.518 auto vendute, subito davanti con 2.520 vetture consegnate la VW T-Roc ed in ottava posizione la Dacia Duster con 3.002 suv della casa rumena venduti. In settima e sesta posizione Renault Captur (3.053) e Renault Clio (3.187).

Top 5 tra utilitarie e piccoli crossover

In quinta posizione la Peugeot 208 con 2.191 auto vendute nel nostro paese, quarta ai piedi del podio la Toyota Yaris Cross a 3.241 vendite per il mese di settembre.

Il podio si apre con La Jeep Avenger di cui ne sono state vendute 3.959, la medaglia d’argento alla Dacia Sandero che come al solito rappresenta l’auto ideale per il rapporto prezzo/prestazioni/qualità.

La medaglia d’oro va ancora una volta alla Fiat Panda che anche a settembre rappresenta la preferita dagli italiani con 7.030 esemplari, la maggior parte acquistata grazie agli ecoincentivi governativi.