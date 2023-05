La Baojun Yep è stata rilasciata poco tempo fa e sembra voler conquistare ulteriormente il mercato. SAIC-GM-Wuling, che per molto tempo è stata specializzata in minivan economici con i suoi marchi Wuling e Baojun, si sta ora posizionando come specialista in auto elettriche piccole ed economiche.

E poiché la Cina rimane per natura un mercato di auto di grandi dimensioni, la joint venture tra GM e SAIC intende battere il ferro finché è caldo.

La Baojun Yep avrà anche versioni pick-up e cabriolet: tutti i dettagli

Dopo la Hongguang Mini EV convertibile, sta per arrivare sul mercato il mini SUV Baojun Yep. Sarà disponibile dal 15 maggio.

Ricordiamo che lo Yep fa parte di una tendenza del mercato cinese per i 4×4 e i pick-up dall’aspetto più rustico, ma che ora si sta sviluppando soprattutto sui modelli molto grandi. Ad esempio con lo Yangwang U8 o il Mengshi 917…

Ma oltre a questo piccolo SUV elettrico lungo 3,38 metri, Baojun sembra avere in serbo altre sorprese. Versioni scoperte e pick-up sembrano essere pronte a mantenere l’interesse intorno a questo piccolo veicolo. Con la ruota di scorta aggiunta al portellone posteriore, queste due versioni fanno a meno della funzione Car Watch e del suo schermo posteriore.

Mentre la cabriolet rimane invariata in lunghezza rispetto al modello chiuso a 3 porte, il pick-up beneficia di un passo e di uno sbalzo posteriore più lunghi, che potrebbero far presagire una versione a 5 porte e 4 posti…

