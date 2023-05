Nuova BMW i5 – Motore, autonomia, prezzo: tutto quello che c’è da sapere sulla Serie 5 elettrica

Con la nuova Serie 5, la BMW i5 elettrica sarà disponibile fin dal lancio, mentre per le PHEV bisognerà aspettare il 2024. Scopriamo le sue carattteristiche principali.

Nuova BMW i5 – Motore, autonomia, prezzo

Due varianti della i5 sono già in catalogo. Il modello di base è l’eDrive 40, con trazione posteriore e un motore elettrico che eroga fino a 250 kW (340 CV). La coppia massima è di 430 Nm.

L’altra versione è il top di gamma, con la variante con marchio M, la M60 xDrive. Qui ci sono due motori, uno su ciascun asse, che forniscono la trazione integrale. La potenza massima combinata è di 442 kW, ovvero 601 CV! La funzione M Sport Boost fornisce una coppia massima di 820 Nm. Questa versione può raggiungere i 230 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Entrambe le varianti hanno una batteria con una capacità netta di 81,2 kWh. Naturalmente, la versione meno potente ha un’autonomia migliore. BMW dichiara un’autonomia compresa tra 477 e 582 km per la 40, senza entrare nei dettagli di queste cifre. Per la M60, l’autonomia è compresa tra 455 e 516 km. La funzione “Max Range” consente di aumentare l’autonomia fino al 25%, limitando la potenza e disattivando alcune funzioni di comfort.

Per quanto riguarda la ricarica a corrente alternata, è presente di serie un caricatore di bordo da 11 kW. Come opzione è disponibile un caricatore da 22 kW. In corrente continua, la potenza di ricarica può raggiungere i 205 kW. In queste condizioni ideali, sono necessari 30 minuti per passare dal 10% all’80% di carica.

La versione M60 è dotata di serie di sospensioni Adaptive Pro con ammortizzatori a controllo elettronico e stabilizzazione attiva del rollio. Sono disponibili anche le quattro ruote sterzanti.

Design

Dal punto di vista estetico, la i5 assomiglia alla nuova Serie 5, che è più lunga di 10 centimetri. Di conseguenza, supera la soglia dei 5 metri, con 5,06 metri. I progettisti hanno cercato di nascondere in qualche modo queste dimensioni estendendo i fari e le luci sopra i parafanghi. Rispetto alla i7, la calandra ha dimensioni ragionevoli.

I contorni dei fianchi possono essere illuminati. La calandra della M60 è specifica, senza le barre cromate. Il profilo è più regolare, con un pannello roccioso nero sorprendentemente spesso. Un inserto decorativo dopo il finestrino incorpora il numero 5.

Il cruscotto subisce una rivoluzione tecnologica. La i5 adotta il BMW Curved Display, due schermi in fila dalla forma curva. C’è uno schermo da 12,3 pollici per la strumentazione e uno da 14,9 pollici per il sistema di infotainment. Quest’ultimo è arricchito da tasti di scelta rapida. Durante la ricarica, il sistema di bordo consente di giocare ai videogiochi!

La i5 riprende la Interaction Bar della i7, una barra illuminata che incorpora comandi sensibili al tocco. Per la prima volta, BMW offre un interno interamente vegano (superfici dei sedili, plancia, volante, pannelli delle porte). Il bagagliaio ha un volume di 490 litri.

Tecnologia

In termini di tecnologia, il sistema di guida semi-autonoma incorpora una novità mondiale: un assistente attivo al cambio di corsia con attivazione oculare! Basta guardare nello specchietto retrovisore esterno per confermare il suggerimento e vedere l’auto gestire da sola la manovra di sorpasso! Per il parcheggio, è possibile dirigere le manovre dall’esterno del veicolo tramite il proprio smartphone.

Prezzo