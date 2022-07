BMW M3 Touring o Audi RS4 Avant, qual è migliore? Da oltre 20 anni e quattro generazioni, l’Audi RS4 è la station wagon premium nella categoria delle auto familiari. Già nel 2000, BMW aveva pensato a una M3 Touring. Gli ingegneri bavaresi hanno sviluppato un prototipo di grande successo basato sulla generazione E46, ma la direzione del marchio non ha mai dato il via libera.

Forse perché all’epoca ognuna di esse aveva la sua prerogativa: una cabriolet per la M3 contro una station wagon per la RS4, a parte questo patto di non aggressione, le berline fungevano da nucleo comune.

Questa volta le pre-squadre erano finite. Senza alcuna concept car preparatoria, la BMW M3 Touring non ha altro obiettivo che mettere ordine nel segmento, diventando il nuovo riferimento. Fino all’arrivo della Mercedes-AMG C63 tipo W206, che dovrebbe mettere tutti d’accordo con una potenza ben superiore a 600 CV.

Ma è vero che è supportata da una pozione magica: l’ibridazione ricaricabile e l’aggiunta di una grande macchina elettrica per compensare un “piccolo” motore a quattro cilindri sotto il cofano. Una disposizione che i nostri due protagonisti del giorno non utilizzano.

Tipici del canale storico, rimangono puramente termici, una ricetta all’antica senza additivi di wattaggio che li renderà sicuramente gli ultimi dei mohicani.

BMW M3 Touring vs Audi RS4 Avant: chi vince?

Motori: il club dei sei

Se si considera il numero di cilindri sotto ogni cofano, l’uguaglianza è perfetta. Sei per la BMW M3 Touring, altrettanti per l’Audi. L’architettura è diversa: come di consueto, sono disposti in fila indiana nella BMW e a V aperta di 90 gradi nella tenuta ad anelli. La scheda tecnica della M3 Touring annuncia una potenza di 510 cavalli per un valore di coppia di 650 Nm, mentre 450 cavalli e 600 Nm per la RS4 Avant.

Per quanto riguarda la velocità massima, è difficile distinguerle: entrambi i modelli raggiungono i 280 km/h dalla fabbrica in configurazione standard.

In Audi è presente il pacchetto Competition. Questo pacchetto, che costa 7.875 euro, consente all’Audi RS4 di guadagnare decimi preziosi nello scatto da 0 a 100 km/h. Infatti, impiega solo 3,9 secondi rispetto ai 4,1 secondi di una Audi RS4 Avant standard. In ogni caso, la BMW M3 Touring è più veloce con un tempo di 3,6 secondi. Questa vettura, che non ha ancora iniziato la sua carriera commerciale, dovrebbe logicamente essere offerta in futuro con varianti esclusive, senza dubbio ancora più potenti.

Trasmissione: 4 ruote motrici e 8 marce per tutti

Per trasferire efficacemente la potenza a terra, i nostri due atleti non si sbilanciano: la soluzione più efficiente è la trazione integrale. Tuttavia, per mantenere la sportività e uno stile di guida relativamente giocoso, è possibile variare la distribuzione della coppia. La BMW M3 Touring ha la possibilità di trasferire tutta la potenza all’asse posteriore, il che la rende, in determinate circostanze, una pura trazione posteriore. Nel caso dell’Audi, la trasmissione quattro, specialità della casa dagli anni ’80, ha ancora il sopravvento. Nella migliore delle ipotesi, consente di trasmettere solo l’85% della coppia alle ruote posteriori. La trasmissione anteriore ha ancora una certa potenza. In entrambi i casi, il cambio automatico a otto rapporti è di serie. La BMW M3 Touring ha un cruscotto non coperto. L’Audi RS4 è meno moderna da questo punto di vista, ma la prossima generazione si convertirà ad essa.