Un evento di celebrazione per gli appassionati di moto

Il BMW Motorrad Days 2025 si preannuncia come un evento straordinario per tutti gli amanti delle moto. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, la località di Garmisch-Partenkirchen tornerà a essere il palcoscenico internazionale per i fan del marchio bavarese. Dal 4 al , i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera di festa, scoprendo le ultime novità del mondo BMW Motorrad.

Novità e prodotti in mostra

Durante i Motorrad Days, BMW presenterà una serie di nuovi modelli che promettono di stupire gli appassionati. Tra le novità più attese c’è la Concept F 450 GS, un’enduro stradale moderna progettata per neopatentati e motociclisti esperti. Con un peso di soli 175 kg e una potenza di 48 CV, questo modello è dotato delle più recenti tecnologie della gamma BMW. Inoltre, i visitatori potranno ammirare anche la R 12 S, le nuove S 1000 R ed M 1000 R, oltre alle versioni sportive RR e i rinnovati BMW C400 X e C400 GT.

Un’esperienza immersiva nella cultura bavarese

Oltre alle novità motociclistiche, i Motorrad Days offriranno un’ampia gamma di attività e intrattenimenti. I partecipanti potranno godere di spettacoli dal vivo, test ride e stand espositivi, il tutto immerso nel tradizionale stile di vita bavarese. L’atmosfera festosa e conviviale renderà l’evento un’occasione unica per incontrare altri appassionati e condividere la propria passione per le moto. BMW ha promesso ulteriori dettagli sull’evento nei prossimi mesi, ma è già chiaro che il BMW Motorrad Days 2025 sarà un appuntamento da non perdere per chi ama il mondo delle due ruote.