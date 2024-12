Bugatti FG-01: il garage di lusso per le hypercar

Un sogno per i possessori di hypercar

Possedere una Bugatti è un privilegio riservato a pochi eletti. Queste auto, dal valore di milioni di euro, sono prodotte in edizioni limitate, con modelli iconici come la Veyron e la Chiron che hanno visto la luce in numeri esigui. Con solo 450 Veyron e 500 Chiron realizzate, la rarità di queste vetture le rende oggetti di culto per collezionisti e appassionati. La Bugatti, in collaborazione con Fahrengold, ha pensato a un modo per esaltare ulteriormente il valore di queste auto straordinarie: il FG-01, un garage di lusso progettato per custodire le hypercar in modo sicuro e affascinante.

Design e sicurezza del FG-01

Il FG-01 è molto più di un semplice garage; è un’opera d’arte architettonica. Realizzato con pareti in cristallo, questo spazio è concepito per mettere in mostra la propria Bugatti come un prezioso gioiello. La struttura è dotata di vetro anti sfondamento e una robusta cornice in acciaio galvanizzato e alluminio, garantendo la massima sicurezza contro i malintenzionati. Inoltre, il sistema di sorveglianza comprende telecamere e un avanzato sistema di rilevazione fumi e rottura delle pareti, permettendo ai proprietari di dormire sonni tranquilli.

Un ambiente curato per la tua hypercar

All’interno del FG-01, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di lusso. Gli armadi rivestiti in pelle blu, con il logo della Bugatti impresso, offrono spazio per riporre tute da pilota e caschi. Mensole dedicate espongono memorabilia e una targa personalizzata, rendendo ogni garage unico. Inoltre, il controllo della temperatura e dell’umidità assicura che anche gli oggetti più delicati, come i sigari, possano essere conservati in condizioni ottimali. L’illuminazione è progettata per catturare l’attenzione, trasformando il garage in una vera e propria galleria d’arte per hypercar.

Il prezzo dell’esclusività

Naturalmente, un’opera di design come il FG-01 ha un prezzo che riflette la sua esclusività. Sebbene non siano stati resi noti dettagli specifici sui costi, è evidente che solo i possessori di una Bugatti possono permettersi di investire in un simile garage. Con una lunghezza di 6,15 metri, il FG-01 è progettato per accogliere anche le auto più grandi, ma è chiaro che non è destinato a chi non ha mai posseduto una Bugatti. Per coloro che hanno il privilegio di guidare una Veyron o una Chiron, il FG-01 rappresenta un’opportunità unica di elevare l’esperienza di possesso a un nuovo livello.