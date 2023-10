BYD Seal: prezzo, interni e autonomia

BYD Seal, i dettagli più interessanti della berlina elettrica che sarà disponibile per l'acquisto in Italia da novembre.

La casa cinese è pronta a lanciare sul mercato italiano la Seal la sua berlina elettrificata top di gamma del marchio che punta a sfidare Tesla e la Model 3 vera leader nel segmento. In questo articolo i principali dettagli del nuovo modello.

BYD Seal: interni ed autonomia

La Seal è disponibile sia in versione posteriore che integrale come la sua rivale Tesla Model 3 e il livello di autonomia è uguale per entrambe le versioni ovvero 520 km.

Un valore in linea con le competitor del segmento a dimostrazione che l’elettrico si sta pian piano avvicinando, pur restando indietro, in termini di autonomia alle controparti dotate di motore termico, sia esso benzina o diesel.

Gli interni sono di elevata qualità, sin da subito si percepisce il comfort che la vettura è in grado di offrire agli occupanti.

Il volante è della giusta dimensione, né troppo grande, né troppo piccolo, inoltre ha la parte bassa tagliata, infondendo un look sportivo. Il tunnel centrale è davvero grande ma non è un problema non essendoci alcuna trasmissione.

Sempre parlando di grandezza è davvero imponente lo schermo che cura il sistema di infotainment. Non è chiaro al momento se avrà la compatibilità con i sistemi Android Auto ed Apple Car Play ma sembra molto probabile.

Il prezzo

Il prezzo delle due versioni disponibili, ovvero la Design e la Excellence, ha davvero poco margine, la Design è la più “economica” con un prezzo di 46.890€ mentre la Excellence dotata della trazione integrale costa 49.390€ solo 600 euro in meno della Model 3 Long Range.

Prezzi decisamente in linea con quello che è il mercato delle elettriche in Italia e soprattutto con la competitor principale. Al momento la casa cinese non punta sull'”Ecobonus” che offre il governo se si acquista un’auto elettrica.