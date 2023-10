Volkswagen ha lanciato sul mercato la ID.3 ovvero la vettura più piccola della gamma totalmente elettrificata del marchio tedesco. In questo articolo scopriremo i dettagli più interessanti legati al modello come il suo prezzo, l’autonomia e la struttura degli interni.

Volkswagen ID.3: interni ed autonomia

Gli interni della seconda generazione della ID.3 così è stato definito il restyling dai tecnici tedeschi, dato che l‘obiettivo principale è stato quello di risolvere i problemi derivanti dalla prima generazione che, nonostante i difetti della nascita, ha avuto un buon numero di vendite.

Il maggiore problema infatti era legato al design degli interni che erano nella precedente generazione rigidi, in particolare nella zona della plancia, ora più morbida al tatto, anche l’interno porta risulta costruito da materiali più morbidi e dal punto di vista della comodità il bracciolo è stato rivoluzionato divenendo più ampio così da non sacrificare appunto la comodità degli occupanti in caso di bisogno.

I sedili sono realizzati con microfibra costituita per 2/3 da materiale riciclato e senza utilizzo di fibre animali rispondendo pienamente alla sua vocazione di vettura “green”.

Il sistema di infotainment ora di serie e non più optional come nel precedente modello ha un nuovo software che garantisce all’utente un’esperienza più fluida, infatti è molto facile e l’aggiornamento ha inoltre portato in dote contenuti inediti per quest’auto come ad esempio dei videogame con cui ci si può intrattenere mentre l’auto è ferma.

L‘autonomia della nuova ID.3 si differenzia nelle due versioni disponibili che sono la Pro e la Pro S. La prima ha un’autonomia di 426 km mentre la seconda ne ha ben 546. La differenza è data dalle dimensioni delle batterie, di 58 kWh sulla Pro e di 76 kWh sulla Pro S.

Il prezzo d’acquisto della nuova ID.3

Per il mercato italiano il listino si apre con l‘allestimento “Life” che ha un prezzo di partenza di 43.600€ una soglia che non dà diritto agli incentivi per l’acquisto di una vettura elettrica.

La Business ha un prezzo di 47.100€ ed è dotata dei fari LED IQ Light, le frecce dinamiche, i vetri oscurati e il pacchetto Assistance che comprende Park Assist Plus, allarme antifurto e retrocamera.

La Style parte da 51.100€ porta in dote il tetto panoramico e l’assetto con regolazione Dynamic Chassis Control ed i rivestimenti in microfibra ed ecopelle.

Infine vi è l’allestimento Tour da 56.650€ disponibile solo per la ID.3 con maggiore autonomia che offre cerchi da 20″, il caricatore con potenza sino a 135 kWh e l’Assistance Pack Plus.